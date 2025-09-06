Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nikola Grbić nie owijał w bawełnę. Tak wypowiedział się o rywalach Polaków

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Nikola Grbić przygotowuje swoich podopiecznych do mistrzostw świata, które już 12 września rozpoczną się pierwszy na Filipinach i to w nowej formule, w której wystąpi więcej zespołów. Rywalami w fazie grupowej dla Polaków będą Holandia, Katar i Rumunia. Grbić został o nich zapytany we vlogu nagranym przez PZPS. Jego odpowiedź mogła niektórych zaskoczyć, ale pokazała też realia piłki siatkowej.

Nikola Grbić
Nikola GrbićŁukasz GągulskiPAP

Nowa formuła mistrzostw świata miała stawiać na to, że brać udział w nich będzie więcej zespołów, co pomoże w promocji tego sportu na świecie. To dlatego w zestawieniu pojawiły się drużyny mniej znane, które mogą jednak spróbować zaskoczyć.

Nikola Grbić szczerze o rywalach Polaków w fazie grupowej

Polacy są jednymi z faworytów podczas mistrzostw świata i generalnie panuje założenie, że jedynym trudniejszym przeciwnikiem dla nich w fazie grupowej może być Holandia. Nikola Grbić został zapytany o pozostałych rywali i jasno dał znać, że właściwie nic o nich nie wie.

Nikola Grbić: Jestem na 100 procent pewny, że Brazylia nie grała tak, jak zagra na MŚ. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

"Nie mam pojęcia. Nie grają w Lidze Narodów, nie pamiętam, w której grupie grali na mistrzostwach Europy i dlatego w tym momencie, teraz, nie myślę o tym, ale nie dlatego, że nie mają znaczenia. Myślę, że ważniejszym jest przygotować się i myśleć o tym, jak my gramy" - zaznaczył Grbić.

Nikola Grbić zapowiedział przygotowania

Choć przede wszystkim Grbić chciał skupić się na grze swoich podopiecznych, to zapowiedział, że ma zamiar obejrzeć nagrania z meczów Rumunów i Katarczyków, by móc się lepiej na nich przygotować. Ten element nie będzie więc zaniedbany. Dodał jednak, że wiele z tych przygotowań będzie się odbywać już w trakcie samej imprezy.

Polacy rywalizację na mistrzostwach świata rozpoczną od meczu z Rumunami. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 13 września o godzinie 15:30 czasu polskiego. 

Zobacz również:

Nikola Grbić zdecydował się na bolesne wyznanie
Siatkówka

Grbić przerwał milczenie. Bolesne wyznanie ws. polskich siatkarzy, kompletne zaskoczenie

Jakub Rzeźnicki
Jakub Rzeźnicki
Trener drużyny siatkarskiej Polski w białej koszulce z logotypami sponsorów stoi przed ławką rezerwowych, a w tle widoczni są inni członkowie sztabu i zawodnicy.
Nikola GrbićArt ServicePAP
Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu Nikola Grbić oraz Bartosz Kurek
Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu Nikola Grbić oraz Bartosz KurekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja