Nikola Grbić nie owijał w bawełnę. Tak wypowiedział się o rywalach Polaków

Nowa formuła mistrzostw świata miała stawiać na to, że brać udział w nich będzie więcej zespołów, co pomoże w promocji tego sportu na świecie. To dlatego w zestawieniu pojawiły się drużyny mniej znane, które mogą jednak spróbować zaskoczyć.

Nikola Grbić szczerze o rywalach Polaków w fazie grupowej

Polacy są jednymi z faworytów podczas mistrzostw świata i generalnie panuje założenie, że jedynym trudniejszym przeciwnikiem dla nich w fazie grupowej może być Holandia. Nikola Grbić został zapytany o pozostałych rywali i jasno dał znać, że właściwie nic o nich nie wie.

Nikola Grbić: Jestem na 100 procent pewny, że Brazylia nie grała tak, jak zagra na MŚ. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

"Nie mam pojęcia. Nie grają w Lidze Narodów, nie pamiętam, w której grupie grali na mistrzostwach Europy i dlatego w tym momencie, teraz, nie myślę o tym, ale nie dlatego, że nie mają znaczenia. Myślę, że ważniejszym jest przygotować się i myśleć o tym, jak my gramy" - zaznaczył Grbić.

Nikola Grbić zapowiedział przygotowania

Choć przede wszystkim Grbić chciał skupić się na grze swoich podopiecznych, to zapowiedział, że ma zamiar obejrzeć nagrania z meczów Rumunów i Katarczyków, by móc się lepiej na nich przygotować. Ten element nie będzie więc zaniedbany. Dodał jednak, że wiele z tych przygotowań będzie się odbywać już w trakcie samej imprezy.

Polacy rywalizację na mistrzostwach świata rozpoczną od meczu z Rumunami. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 13 września o godzinie 15:30 czasu polskiego.

