Już od dłuższego czasu było jasne, że Nikola Grbić siatkarzy powołanych na mistrzostwa świata, które rozpoczną się już 12 września na Filipinach, wybierze z grona 15 zawodników. Wprawdzie na zgrupowaniu w Zakopanem ostatnio przebywało 18 siatkarzy, ale Serb najpierw odesłał do domu Bartłomieja Bołądzia i Mateusza Porębę, później podziękował też Mateuszowi Czunkiewiczowi.

Kolejne doniesienia z obozu kadry wywoływały lawinę spekulacji. Z problemami zdrowotnymi zmagał się środkowy Norbert Huber, przez co można było zakładać scenariusz, że ten nie pojedzie na czempionat. Jednocześnie dywagowano, że być może Grbić postawi na czterech środkowych, w tym Hubera, ale za to skreśli jednego z przyjmujących. Na tej pozycji miał do dyspozycji Wilfredo Leona, Tomasza Fornala, Kamila Semeniuka, Artura Szalpuka i Bartosza Bednorza. Pozycja trzech z pierwszych wymienionych była niepodważalna.

Bartosz Bednorz skreślony przez Nikolę Grbicia. Ogromne poruszenie

Ostatecznie selekcjoner "Biało-Czerwonych" postawił na czterech przyjmujących i skreślił Bednorza. Tym samym mistrz Europy z 2023 roku, który niedawno razem z kolegami wywalczył złoto Ligi Narodów, nie poleci na Filipiny. Ta decyzja, jak można było się spodziewać, wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych.

Pod wpisem na koncie Polska Siatkówka, czyli profilu powiązanym z PZPS i reprezentacjami Polski, część kibiców nie ukrywa zaskoczenia takim obrotem spraw. "Niespodzianka. Byłem pewien, że pojedzie Bednorz zamiast Szalpuka" - napisał jeden z nich. "A jednak Nikola postanowił zaskoczyć, żeby nie było za nudno i przewidywalnie. Szalpuka kosztem Bednorza chyba jednak mało kto się spodziewał. Ciekawe, co zaważyło. Z jednej strony super, że Artur po tylu latach wraca na MŚ, z drugiej żal Benjiego" - stwierdził ktoś inny. "A jednak Szalpuk? No ciekawe" - czytamy w kolejnym komentarzu.

Dyskusja rozgorzała także pod wpisem siatkarskiego eksperta Jakuba Balcerzaka. "Która to już impreza bez zawodnika PGE Projektu Warszawa..." - napisał, na co zareagowali obserwujący jego profil. Nie brakuje głosów, że Szalpuk jednak zasłużył na powołanie, ponieważ grał od początku tegorocznej Ligi Narodów i najczęściej nie zawodził.

Szalpuk grał zdecydowanie więcej w LN, był praktycznie dostępny od początku sezonu kadrowego, w dodatku nie zmagał się z problemami zdrowotnymi. Na treningach widocznie nie było wielkiej różnicy między nimi stąd taki wybór

Bednorz w tym sezonie ze względu na problemy zdrowotne grał mniej, do kadry został włączony dopiero podczas trzeciego turnieju interkontynentalnego Ligi Narodów, punktował tylko w meczu z Bułgarią. Od lat potwierdza jednak, że jest światowej klasy siatkarzem i może wiele dać zespołowi. A co więcej, uchodzi za zawodnika lepiej przyjmującego niż Szalpuk. Zdaniem niektórych kibiców, jego brak w kadrze na mistrzostwa jest podyktowany nie względami sportowymi a... brakiem zaufania ze strony Grbicia.

"Jak to nie są kwestie zdrowotne to chciałbym wiedzieć co Bednorz zrobił Grbiciowi, bo jak lubię i szanuję trenera, tak jest mi zwyczajnie po ludzku szkoda Bartka" - napisał jeden z nich. "Względy sportowe nie mają decydującego znaczenia, co większą impreza zawsze piętnasty lub trzynasty jest Bednorz. Brak zaufania aż nadto widoczny" - stwierdził ktoś inny. "Trochę to jest śmiech... co ten gość musi zrobić aby być w składzie? Co? Niestety za trenera Grbicia nie będzie mu to dane..." - spekulował jeden z fanów. Nie brakuje też mocniejszych opinii. "Grbić potraktował go po raz kolejny jak śmiecia. Nieprawdopodobne" - czytamy w jednym z bardziej kontrowersyjnych komentarzy. "To jest po prostu skandal" - przyznał ktoś inny.

