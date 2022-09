Niezwykły ruch polskich siatkarzy! Bartosz Kurek przyznał to wprost

To był prawdziwy rollercoaster! Mecz polskich siatkarzy z Brazylią w półfinale mistrzostw świata stał na niewiarygodnym poziomie. Najważniejsza była jednak nie sama gra, a wynik, który był korzystny dla naszych reprezentantów. Podopieczni Nikoli Grbicia wygrali po tie-breaku 3:2 i już w niedzielę zagrają o trzeci mistrzowski tytuł z rzędu .

Polscy siatkarze w finale MŚ! Bartosz Kurek zwrócił się do Brazylijczyków

Po meczu wielkiego zadowolenia nie krył jeden z bohaterów reprezentacji Polski - Bartosz Kurek. - Spotkały się równe drużyny. Było to widać i czuć na boisku. Mecz stał na nieprawdopodobnym poziomie. Szacunek dla Brazylijczyków, bo był to zespół poobijany. Kryli swoje braki, a mieli problemy z kontuzjami. Szacunek dla nich. Ale na koniec wyszło nasze serducho, nasi kibice i jakoś to przepchnęliśmy - powiedział nasz siatkarz w rozmowie z Polsatem Sport.