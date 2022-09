Niezwykłe sceny na MŚ siatkarzy podczas hymnu Polski. Co tam się wydarzyło!

Polscy siatkarze walczą, by obronić tytuł mistrzów świata. I są na dobrej drodze, by osiągnąć cel. Do tej pory odprawili z kwitkiem kilku rywali i w dobrych nastrojach przystąpili do ćwierćfinałowego pojedynku z USA. Jeśli wygrają, niebawem zmierzą się z reprezentacją Brazylii , a fani będą mieli okazję zasiąść na trybunach w katowickim Spodku i głośno zaśpiewać hymn Polski.