Niespodziewane konsekwencje porażki z Włochami. Historyczna szansa, o tym się nie mówiło

Mecz z reprezentacją Włoch miał być prawdziwym sprawdzianem dla wicemistrzów świata. Zespół prowadzony przez Nikolę Grbicia na mistrzostwach świata w 2025 roku grał dotychczas z teoretycznie słabszymi rywalami i radził sobie z nimi bardzo dobrze. W półfinale sytuacja była już inna, bo Italia to aktualni mistrzowie świata i zespół, który pokonał biało-czerwonych w ostatnim finale mistrzostw.

W rywalizacji z Włochami Polacy musieli radzić sobie bez Bartosza Kurka. Atakujący doznał kontuzji i w protokole meczowym widniał jako libero, co było jasnym sygnałem, że w sobotnie popołudnie nie zobaczymy go na boisku. Zastąpił go Kewin Sasak, który jednak tylko momentami pokazywał najlepszą wersję siatkówki. W dodatku jego koledzy również nie byli w najwyższej formie w tym meczu.

Polacy przed historyczną szansą. Brązu mistrzostw jeszcze nie zdobyli

Co najgorsze również i Włosi nie pokazali swojej najlepszej siatkówki, ale mimo wszystko to oni byli lepsi w tym spotkaniu. Choć nie zabrakło momentów wyrównanej walki, biało-czerwoni przegrali 0:3 i zawalczą "jedynie" o brązowy medal. Nadzieje były większe, ale każdy krążek przywieziony z mistrzostw jest dużym osiągnięciem. A co ciekawe, Polacy brązu na swoim koncie jeszcze nie mają.

Dorobek reprezentacji Polski na mistrzostwach świata to trzy złote oraz dwa srebrne medale. Tylko jeden z nich biało-czerwoni wywalczyli w XX wieku i mowa tu o pierwszym mistrzostwie świata z 1974 roku. Kolejne medale to odpowiednio 2006, 2014, 2018 i 2022 rok. Tym samym Polacy mogą zanotować czwarte z rzędu mistrzostwa, na których stanęli na podium.

W meczu o brąz zmierzą się z jedną z rewelacji tego turnieju, Czechami. Co ciekawe, od kiedy mistrzostwa przyjęły nową formułę, a więc z fazą pucharową, biało-czerwoni nie grali w meczu o trzecie miejsce. Dotychczas każdy półfinał siatkarskich mistrzostw był wygrywany przez Polaków. Tym samym Nikola Grbić może być pierwszym trenerem kadry, który zdobędzie z nią brązowy medal.

