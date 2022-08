Niesamowita pogoń mistrzów olimpijskich! Efektowny triumf na start

"Trójkolorowi", aktualni mistrzowie olimpijscy to jeden z głównych faworytów czempionatu. W pierwszej fazie rywalizacji los skojarzył ich z Niemcami, Kamerunem i Słowenią. Pierwsze spotkanie Earvin N’Gapeth i spółka rozgrywali z kadrą naszych zachodnich sąsiadów, prowadzonych przez Michała Winiarskiego. Byli zdecydowanym faworytem, lecz - jak pokazało otwierające czempionat starcie Brazylii z Kubą (wygrane przez "Canarinhos" 3:2) nie oznaczało to automatycznie, że czekał ich spacerek.

Francuzi otworzyli mecz zgodnie z planem

Pokazał to bardzo zacięty, pierwszy set, w którym aż do stanu 11:11 gra toczyła się "punkt za punkt". Dopiero wtedy Francuzom udało się nieco odskoczyć, wypracować kilkupunktową zaliczkę i w zasadzie przesądzić losy seta. W końcówce, przy stanie 23:19 Niemcy próbowali jeszcze wybić przeciwnika z rytmu przerwą, ale na niewiele się to zdało - ostatecznie przegrali pierwszą odsłonę 22:25.

Kto wie, czy wygrany pierwszy set nie uśpił nieco czujności Francuzów, którzy w kolejnym oddali inicjatywę przeciwnikom. Niemcy prowadzili już nawet 6:1, a później - 15:10 i niewiele wskazywało na to, by złoci medaliści igrzysk znaleźli receptę na szybkie wydobycie się z marazmu. W końcówce seta stało się jednak coś niezwykłego - choć przegrywali już 16:23, "Trójkolorowi" zdołali odwrócić losy seta i wygrali go... 28:26.

Trzecia odsłona starcia zaczęła się - podobnie jak pierwsza - od bardzo wyrównanej gry. Nasi zachodni sąsiedzi po ciosie, jaki otrzymali kilkanaście minut wcześniej próbowali dotrzymać kroku faworytowi. Przełom przyszedł dopiero przy stanie 6:6. Najpierw skuteczny atak Ngapeth'a, a chwilę później błąd indywidualny po stronie Niemców sprawił, że Francuzi odskoczyli na dwa "oczka". Niemcy zniwelowali jednak tę stratę i doprowadzili do remisu (10:10).

W bardzo zaciętym secie drużyna Winiarskiego zaczęła w końcówce przechylać szalę na swoją stronę. Objęła nawet trzypunktowe prowadzenie (20:17) i wydawało się, że to, co w tak niesamowitych okolicznościach wymknęło się w drugiej partii udać może się tym razem. Francja pokazała jednak raz jeszcze niesamowitą klasę. Wyrównała do stanu 22:22, a chwilę potem w polu zagrywki walczyła o wygranie całego meczu. Pierwszej ku temu okazji nie wykorzystali. Dopiero druga "zamknęła" seta (26:24) i cały mecz.

Francja - Niemcy 3:0 (25:22, 28:26 26:24)

