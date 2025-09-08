Niełatwy start Polaków na Filipinach. Doświadczyli tego na własnej skórze. "Średnie odczucia"

Siatkarskie mistrzostwa świata zbliżają się wielkimi krokami. Światowy czempionat tym razem zagościł na egzotyczne tereny, gdzie nigdy wcześniej nie gościł. FIVB powierzyła organizację mundialu Filipinom, dla których będzie to debiut na imprezie tak ogromnej rangi.

Polacy podczas tego turnieju będą jednymi z faworytów do końcowego triumfu. "Biało-czerwoni" w ostatnich latach na mistrzostwach świata znajdowali się w absolutnym "czubie" stawki. Turnieje w 2014 i 2018 roku zakończyły się zdobyciem tytułu mistrza świata, a trzy lata temu był "zaledwie" srebrny medal. W decydującym spotkaniu w katowickim Spodku lepsi okazali się Włosi, którzy na Filipinach będą bronili mistrzowskiego tytułu.

Podopieczni Nikoli Grbicia pierwsze spotkanie w turnieju rozegrają 13 września, a ich przeciwnikiem będzie Rumunia. Skład grupy B uzupełniają Holendrzy oraz Katarczycy. "Biało-czerwoni" są murowanymi faworytami w swojej grupie, a pierwsze spotkania zapewne posłużą jako swoista rozgrzewka przed decydującymi starciami. W fazie pucharowej Polaków mogą czekać starcia z Japonią lub Kanadą, które w swojej grupie znacznie przewyższają umiejętnościami Turcję oraz Libię.

Polscy siatkarze mają już pierwsze wrażenia z pobytu na Filipinach. Nie wszystko wygląda tak, jakby tego chcieli

Polscy siatkarze dotarli już na Filipiny i mają za sobą pierwsze zajęcia. Na łamach portalu "siatka.org" o pierwszy wrażeniach jeżeli chodzi o sprawy stricte sportowe wypowiedział się Jan Firlej. - Dzisiaj się trochę rozskakaliśmy, więc fajnie. Kondycyjnie nie było najgorzej. Tak mi się wydaje po grupie. Siatkarsko wiadomo, że nie było idealnie, ale dążymy z każdym dniem do tego, żeby ta nasza siatkówka wyglądała jak najlepiej i na pewno też tak będzie tutaj - zdradził rozgrywający reprezentacji Polski.

Wyjazd na Filipiny potrafi być wymagający dla każdego. Różnic względem Polski jest bardzo dużo - inna strefa czasowa, inna kuchnia, a przede wszystkim inny klimat. Polscy siatkarze również muszą się z tym zmagać. O swoich wrażeniach opowiedział Norbert Huber.

- Mamy bardzo dobre jedzenie, więc jest to, czego potrzebujemy najbardziej. Pada deszcz, aura nie jest super. Poza tym jest bardzo wilgotno. Wszędzie jest zimno w pomieszczeniach i są miejsca, gdzie niezbyt dobrze pachnie. Więc ogólnie na razie średnie odczucia co do Filipin, co do naszego pobytu tutaj - stwierdził 27-letni siatkarz.

Organizacja mistrzostw świata, w których udział wezmą 32 reprezentacje jest ogromnym wyzwaniem logistycznym dla Filipin. Jak podkreślają Polacy, organizacyjnie wszystko wygląda w porządku. Firlej zwrócił jednak uwagę na jeden aspekt, który już przy okazji pierwszego treningu mocno dał się we znaki naszym siatkarzom.

- Podróż na halę trochę trwała, ale nie mamy na to większego wpływu, jeśli chodzi o te korki. Może jakaś eskorta na mecze będzie, natomiast na treningi myślę, że może to tak wyglądać. Oby tak do końca, na razie organizacyjnie wszystko bardzo dobrze - skwitował Firlej.

Jak podkreśla dziennikarka "siatka.org" Aleksandra Suszek problem z dojazdem na trening był jak najbardziej realny. Nasi siatkarze na trening zaplanowany na godzinę 19:00 wyjechali 45 minut wcześniej, a i tak ledwo zdążyli dotrzeć na halę o czasie. Dla odmiany, powrót do hotelu przebiegł błyskawicznie, bo miał trwać zaledwie siedem minut.

