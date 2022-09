Niedoceniana potęga już w ćwierćfinale. Nerwy i niemoc Irańczyków

Siatkarze z Brazylii zamienili Lublanę na Gliwice, ale nadal wygrywają. Po trzech zwycięstwach w fazie grupowej tym razem pewnie ograli Irańczyków. Drużyna z Azji, która niedawno była jednym z największych zaskoczeń Ligi Narodów, w decydujących momentach nie potrafiła dotrzymać kroku utytułowanym rywalom.

A Brazylijczycy, którzy przed turniejem nie byli stawiani w roli głównych faworytów, musieli sobie we wtorek radzić bez jednej z największych gwiazd. W wyjściowym składzie zabrakło Ricardo Lucarellego, który zmaga się z problemami z łydką. Zastąpił go Rodriguinho, który od początku meczu spisywał się bardzo dobrze. Zaczął od punktu zagrywką, skończył kilka ataków i Brazylia szybko prowadziła 9:4. A przecież tylko wśród rezerwowych był również rozgrywający Bruno Rezende.

Obie drużyny obdarzały się mocnymi i efektownymi ciosami, ale Brazylijczycy zdecydowanie lepiej wytrzymali tę wymianę. I to mimo że Joandry Leal dosłownie oberwał piłką po jednym z serwisów. Ale to on zdobył ostatni punkt, po którym Brazylia wygrała 25:17.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Brazylijczycy wytrzymali napór Irańczyków

Irańczycy nie pokonali Brazylii od ośmiu lat, ale przed spotkaniem głośno zapowiadali walkę o zwycięstwo. - Nie poddamy się do ostatniego punktu - przekonywał ich kapitan Milad Ebadipour. Na początku drugiej partii wyraźnie wzmocnili zagrywkę i przez kilka minut prowadzili z rywalami wyrównaną walkę.

Dopingowała ich dość głośna grupka irańskich kibiców. Na nic się to jednak nie zdało. Gdy w polu serwisowym pojawił się Lucas Saatkamp, przewaga Brazylii błyskawicznie wzrosła do trzech punktów. Trener irańskiej kadry Nouri Behrouz zmienił atakującego, ale Brazylijczycy nie dali się dogonić. W końcówce ważny punkt zdobył Leal i mimo protestów Irańczyków, którzy długo dyskutowali z sędzią, to wicemistrzowie świata wygrali 25:22.

Brazylia - Argentyna w ćwierćfinale mistrzostw świata

Trzeci set to wreszcie wyższe prowadzenie Irańczyków, którzy szybko odskoczyli rywalom na trzy punkty. Tyle że as serwisowy Flavio Gualberto i efektowny blok Lucasa szybko doprowadziły do wyrównania. Na boisku był już wtedy Amirhossein Esfandiar, którego trener posłał na parkiet dopiero pod koniec drugiego seta.

Irański przyjmujący zdobył punkt zagrywką, ale przewagę Brazylijczykom zapewniła seria bloków. Główną rolę odgrywał w nich Flavio. Drużyna z Ameryki Południowej w najważniejszych momentach hamowała zapędy rywali. W końcówce w przyjęciu kolegom pomógł Adriano Fernandes i choć Iran na chwilę objął nawet prowadzenie, Brazylia wytrzymała zaciętą końcówkę. Skończyło się jej wygraną 25:23.

Kolejne spotkanie Brazylijczycy rozegrają już w czwartek. Ich rywalem w drodze do czołowej czwórki turnieju będą Argentyńczycy, którzy we wtorek zaskakująco łatwo ograli Serbów.

Brazylia - Iran 3:0 (25:17, 25:22, 25:23)

Brazylia: Wallace, Lucas, Leal, Fernando, Flavio, Rodriguinho - Thales (libero) oraz Bruno, Roque, Adriano

Iran: Esmaeilnezhad, Toukhteh, Ebadipour, Vadi, Mojarad, Manavi - Hazratpour (libero) oraz Kazemi, Karimi, Esfandiar

