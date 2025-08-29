Niebywały wyczyn polskiego siatkarza. Grbić zdecydował, ależ nagroda

W najlepsze trwa siatkarski sezon reprezentacyjny 2025. W nim bardzo dobrze spisuje się kadra Polski prowadzona przez Nikolę Grbicia. Podczas tegorocznej kampanii Biało-Czerwoni sięgnęli po drugi w historii triumf w rozgrywkach Ligi Narodów, dominując turniej finałowy w chińskim Ningbo.

Tuż po tych zmaganiach siatkarze udali się na krótki wypoczynek, a następnie spotkali się w Zakopanem, gdzie odbyło się jedno z ostatnich zgrupowań przed mistrzostwami świata. W dniach 29-31 sierpnia "Biało-Czerwoni" wezmą udział w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Miał być to ostatni turniej zespołu przed ogłoszeniem wąskiej kadry na mistrzowski turniej, co zapowiadał sam Nikola Grbić.

Trener jednak zaskoczył i nazwiska wybranych 14 zawodników ogłosił w czwartek, 28 sierpnia, tuż przed startem Memoriału. Na ostatniej prostej serbski szkoleniowiec skreślił Bartosza Bednorza. W ten sposób w gronie czterech przyjmujących znaleźli się Wilfredo Leon, Tomasz Fornal, Artur Szalpuk oraz Kamil Semeniuk.

Wybitny wyczyn Semeniuka, takiej serii nie ma nikt

Ostatni ze wspomnianych świetnie prezentował się w roli "jokera" podczas turnieju finałowego Ligi Narodów, a pod nieobecność największych gwiazd był liderem zespołu. Taką dyspozycję nagrodził Grbić. Takie wieści oznaczają, że 29-latek zaliczy swój... 12 wielki turniej z rzędu.

Jak zauważył Jakub Balcerzak, przyjmujący znalazł się w kadrze na wszystkich znaczących imprezach od czasu debiutu, czyli od 14 maja 2021 roku. W międzyczasie wystąpił dwukrotnie na igrzyskach olimpijskich, czterokrotnie w turnieju finałowym Ligi Narodów, a także wystąpi drugi raz na mistrzostwach świata.

Co ciekawe, takim osiągnięciem poza nim nie może pochwalić się żaden z pozostałych 13 zawodników, którzy udadzą się na Filipiny. Mistrzostwa świata rozpoczną się 12, a zakończą 28 września. W swojej grupie Polacy zmierzą się z Holandią, Katarem i Rumunią.

Kamil Semeniuk to filar reprezentacji Polski Lukasz Laskowski/Xinhua News/East News East News

Kamil Semeniuk Marcin Golba/NurPhoto AFP