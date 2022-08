Niebywały wyczyn mistrzów olimpijskich! "Byliśmy na przegranej pozycji"

Francuzi w pierwszym secie spotkania wygrali 25:22, co mogło zwiastować, że otwarcie turnieju nie będzie się dla nich wiązać ze szczególnie wielkim wysiłkiem. Niemcy, prowadzeni przez Michała Winiarskiego szybko jednak pokazali, że są drużyną, z którą trzeba będzie się liczyć. W drugiej odsłonie dominowali, a gdy prowadzili już 23:16 wydawało się, że doprowadzą do wyrównania. Earvin Ngapeth i spółka pokazali jednak wielki charakter. Odrobili straty, wygrywając partię 28:26.

Efektowny triumf Francji. Odwrócili losy dwóch setów

- Zrobiliśmy, co trzeba, by wrócić do gry dzięki naszej obronie, grze w bloku i serwisowi. To było ważne, bo pokazuje, że w każdym momencie możemy przejąć kontrolę nad spotkaniem - komentował.