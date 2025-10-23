Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nie minął miesiąc od medalu. Czarny koń Grbicia nie mógł już milczeć. Dosadnie

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Siatkarze Nikoli Grbicia doskonale wiedzą, że presja podczas sezonu reprezentacyjnego jest ogromna i wielokrotnie muszą radzić sobie nie tylko z rywalami na boisku, ale również tym, co dzieje się wokół kadry. Jednym z tych, którzy przekonali się o tym najdotkliwiej, był Marcin Komenda. Niecały miesiąc po zdobyciu brązowego medalu mistrzostw świata, postanowił on w rozmowie z "TVP Sport" powiedzieć, co o tym wszystkim myśli.

Kamil Semeniuk, Jakub Nowak, Wilfredo Leon i Marcin Komenda
Kamil Semeniuk, Jakub Nowak, Wilfredo Leon i Marcin KomendaPiotr MatusewiczEast News

Nikola Grbić kontynuuje wspaniałą serię w reprezentacji Polski po sezonie 2025 może pochwalić się kolejnymi dwoma medalami zdobytymi przez jego siatkarzy - złotem Ligi Narodów oraz brązowym krążkiem mistrzostw świata. Pomimo tego sukcesu, na polskich siatkarzy spadło sporo krytyki. Przede wszystkim na Marcina Komendę.

Klubowy kolega Wilfredo Leona i Kewina Sasaka dopiero po raz pierwszy w swojej karierze miał okazję walczyć z Polską o medale i koniec końców może mówić o tym, że odniósł sukces, jednak na przestrzeni całych mistrzostw świata - a zwłaszcza w kluczowej fazie turnieju, nie brakowało pod jego adresem cierpkich słów. W jego obronie stanął m.in. Andrea Anastasi, ale również sam zainteresowany miał okazję powiedzieć, co o tym myśli.

Zebrał cięgi za całą kadrę Grbicia. Tak odpowiedział na to, jak go potraktowali

W pierwszym meczu ligowym nowego sezonu PlusLigi Bogdanka LUK Lublin z Komendą w składzie pokonała pewnie na wyjeździe Norwid Częstochowa 3:0 i rozgrywający miał okazję powiedzieć, co myśli o swojej krytyce sprzed kilku tygodni w obliczu tego, jak był chwalony po meczu ligowym.

Jaume Munar - Ben Shelton. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

- Każda drużyna charakteryzuje się własnym systemem gry. W kadrze ten system był troszkę inny, w klubie też jest odmienny. Zawsze wspominam, że staram się grać tak, żeby moje ekipay wygrywały i realizować to, czego oczekuje ode mnie sztab szkoleniowy - rozpoczął cytowany przez "TVP Sport".

Wiem, że w czasie sezonu kadrowego kierowano w moją stronę sporo krytyki, ale i tak zdobyliśmy dwa medale. Myślę, że ten okres trzeba więc uznać za udany. Krytyka była czasami na wyrost 
Marcin Komenda o krytyce pod jego adresem.

Nie jest tajemnicą, że Nikola Grbić i jego podopieczni musieli poradzić sobie podczas minionego niedawno sezonu kadrowego z niezwykle trudną sytuacją, jaką były kontuzje dotykające kluczowych graczy. Szkoleniowiec biało-czerwonych nie mógł skorzystać m.in. z Aleksandra Śliwki, czy Marcina Janusza oraz Grzegorza Łomacza. Stan zdrowia, chociażby Norberta Hubera, Tomasz Fornala, czy Bartosza Kurka również pozostawiał wiele do życzenia.

Wywalczenia złota Ligi Narodów i brązu mistrzostw świata w takich warunkach, trzeba więc traktować jako ogromny sukces.

Zobacz również:

Marcin Komenda (drugi z prawej w górnym rzędzie) był w tym sezonie podstawowym zawodnikiem polskiej kadry. W klubie potwierdza formę
Ekstraklasa Mężczyzn

Grbić mu zaufał, a teraz taka odpowiedź. Polski siatkarz z rekordem

Damian Gołąb
Damian Gołąb
Liga Narodów siatkarzy. Marcin Komenda po meczu Polska - Włochy żałuje jednej akcji
Liga Narodów siatkarzy. Marcin Komenda po meczu Polska - Włochy żałuje jednej akcjiMateusz Birecki/REPORTERReporter
Mężczyzna w koszulce z napisem Polska i logotypami sponsorów trzyma tablet, stoi na tle rozmytej widowni podczas sportowego wydarzenia.
Nikola Grbić skreślił dwóch siatkarzy przed MŚMarcin GolbaAFP
Siatkówka. Na zdjęciu trener reprezentacji Polski Nikola Grbić oraz nasz siatkarz Marcin Komenda
Siatkówka. Na zdjęciu trener reprezentacji Polski Nikola Grbić oraz nasz siatkarz Marcin KomendaAndrzej Iwanczuki/REPORTERReporter

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja