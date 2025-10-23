Nie minął miesiąc od medalu. Czarny koń Grbicia nie mógł już milczeć. Dosadnie

Nikola Grbić kontynuuje wspaniałą serię w reprezentacji Polski po sezonie 2025 może pochwalić się kolejnymi dwoma medalami zdobytymi przez jego siatkarzy - złotem Ligi Narodów oraz brązowym krążkiem mistrzostw świata. Pomimo tego sukcesu, na polskich siatkarzy spadło sporo krytyki. Przede wszystkim na Marcina Komendę.

Klubowy kolega Wilfredo Leona i Kewina Sasaka dopiero po raz pierwszy w swojej karierze miał okazję walczyć z Polską o medale i koniec końców może mówić o tym, że odniósł sukces, jednak na przestrzeni całych mistrzostw świata - a zwłaszcza w kluczowej fazie turnieju, nie brakowało pod jego adresem cierpkich słów. W jego obronie stanął m.in. Andrea Anastasi, ale również sam zainteresowany miał okazję powiedzieć, co o tym myśli.

Zebrał cięgi za całą kadrę Grbicia. Tak odpowiedział na to, jak go potraktowali

W pierwszym meczu ligowym nowego sezonu PlusLigi Bogdanka LUK Lublin z Komendą w składzie pokonała pewnie na wyjeździe Norwid Częstochowa 3:0 i rozgrywający miał okazję powiedzieć, co myśli o swojej krytyce sprzed kilku tygodni w obliczu tego, jak był chwalony po meczu ligowym.

Jaume Munar - Ben Shelton. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Każda drużyna charakteryzuje się własnym systemem gry. W kadrze ten system był troszkę inny, w klubie też jest odmienny. Zawsze wspominam, że staram się grać tak, żeby moje ekipay wygrywały i realizować to, czego oczekuje ode mnie sztab szkoleniowy - rozpoczął cytowany przez "TVP Sport".

Wiem, że w czasie sezonu kadrowego kierowano w moją stronę sporo krytyki, ale i tak zdobyliśmy dwa medale. Myślę, że ten okres trzeba więc uznać za udany. Krytyka była czasami na wyrost

Nie jest tajemnicą, że Nikola Grbić i jego podopieczni musieli poradzić sobie podczas minionego niedawno sezonu kadrowego z niezwykle trudną sytuacją, jaką były kontuzje dotykające kluczowych graczy. Szkoleniowiec biało-czerwonych nie mógł skorzystać m.in. z Aleksandra Śliwki, czy Marcina Janusza oraz Grzegorza Łomacza. Stan zdrowia, chociażby Norberta Hubera, Tomasz Fornala, czy Bartosza Kurka również pozostawiał wiele do życzenia.

Wywalczenia złota Ligi Narodów i brązu mistrzostw świata w takich warunkach, trzeba więc traktować jako ogromny sukces.

Liga Narodów siatkarzy. Marcin Komenda po meczu Polska - Włochy żałuje jednej akcji Mateusz Birecki/REPORTER Reporter

Nikola Grbić skreślił dwóch siatkarzy przed MŚ Marcin Golba AFP

Siatkówka. Na zdjęciu trener reprezentacji Polski Nikola Grbić oraz nasz siatkarz Marcin Komenda Andrzej Iwanczuki/REPORTER Reporter