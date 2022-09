To był wyjątkowo trudny mecz finałowy dla "Biało-Czerwonych". Podopieczni Nikoli Grbicia najpierw wygrali pierwszy set, później na boisku mogliśmy podziwiać dominację Włochów. Choć Polakom nie udało się obronić tytułu mistrzowskiego, uśmiech nie znikał z twarzy kibiców zasiadających tego wieczoru na trybunach. Ci dopingowali naszych siatkarzy do samego końca, a podczas ceremonii dekoracji zrobili coś, co bez wątpienia zrobiło wrażenie na tegorocznych triumfatorach.