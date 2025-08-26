Nerwowe oczekiwanie, nagle nadszedł komunikat. Są wieści dla polskich siatkarzy

Reprezentacja Polski do lat 21 rywalizuje na młodzieżowych mistrzostwach świata w Chinach. Młodzi siatkarze rozpoczęli zawody od meczu z Portoryko. Tam Biało-Czerwoni pokazali, że będą chcieli walczyć o medale. Z zawodnikami z Ameryki Północnej podopieczni Piotra Grabana wygrali 3:0 (25:25, 25:22, 25:22).

Dzień później Polakom przyszło się mierzyć z reprezentantami Korei Południowej. I tutaj również nasze "młode orły" pokazały klasę, wygrywając 3:0 (25:26, 25:21, 25:20). A następny mecz na młodzieżowych MŚ to identyczny rezultat. Tym razem ofiarą padła Kanada, z którą wygraliśmy 26:24, 25:18, 25:20. Na taryfę ulgową nie mógł liczyć również Kazachstan, który biało-czerwoni także pokonali 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).

Po czterech meczach reprezentacja Polski do lat 21 legitymowała się nieskazitelnym bilansem 12:0. Do pełni szczęścia wystarczyła tylko (i aż) wygrana nad Iranem. Niestety, po czterosetowym boju biało-czerwoni przegrali 1:3, tym samym kończąc zmagania w grupie B na drugiej pozycji. Komplet zwycięstw, jako jedyni, odnieśli Irańczycy.

Reprezentacja Polski poznała swoich rywali w play-offach MŚ w Chinach

Z "polskiej grupy" na mistrzostwach świata w Chinach, poza Iranem i Polską awansowały także młodzieżowe kadry Kazachstanu oraz Korei Południowej. Zatem, znając już wszystkie rezultaty i wszystkie drużyny, które awansowały do fazy play-off, można było zapoznać się z kolejnymi rywalami reprezentacji Polski.

Spośród 24 ekip, w grze o medale pozostało ich 16. Drużyny, które zajęły dwa ostatnie miejsca w swoich grupach, powalczą o miejsca 17-24. Pewne już jest, że biało-czerwoni nie zostaną sklasyfikowani niżej, niż na 16. lokacie. Ambicje podopiecznych Piotra Grabana na mistrzostwach świata w Chinach z pewnością sięgają jednak dalej.

26 sierpnia po południu wszystko stało się jasne. Kiedy padły ostatnie rozstrzygnięcia, można było zerknąć do rywali Polaków w fazie play-off. Młodzi biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Ukrainy. Do spotkania dojdzie 27 sierpnia o godz. 11:00. W przypadku wygranej, w kolejnej rundzie Polacy trafią natomiast na triumfatorów pojedynku Czechy - Turcja.

Mistrzostwa świata w Chinach rozpoczęły się 21 sierpnia. Potrwają one do 31. dnia miesiąca. Spotkania reprezentacji Polski U-21 na mundialu można oglądać w Polsacie Sport 1.

