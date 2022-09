Nawet Kurek był tym zaskoczony. “To przerosło moje oczekiwania”

Polska - USA. "Spodziewaliśmy się oporu"

- Amerykanie mają po swojej stronie jakość i wielkich zawodników. Spodziewaliśmy się więc oporu. W takich meczach nie ma łatwego przejazdu, takie mecze nie kończą się 3:0. Wychodzą naprzeciwko siebie znakomite drużyny i walczą o najwyższe cele - uważa Kurek, który ironizował również z sugestii, że mistrzowie świata mogli mieć ćwierćfinał pod kontrolą. - To “pod kontrolą" to był duży sarkazm. Walczyliśmy przez trzy godziny czy więcej. Zwycięstwo wisiało na siatce, przetaczało się raz na jedną, raz na drugą stronę.

Bartosz Kurek chwali Aleksandra Śliwkę. I kieruje przesłanie do kolegów

- To największa siła naszej drużyny. Cała czternastka, cała 25-tka powołana w maju przez trenera. Oni są teraz w domach, ale wiedzą, że dołożyli od siebie cegiełkę. Chcę, żeby to wiedzieli, mieli w sobie to uczucie dumy. To nie jest tak, że siedmiu facetów wychodzi na boisko i robi przez dwie godziny robotę. Mnóstwo ludzi za tym stoi, to największa siła naszej reprezentacji - powtarza Kurek.