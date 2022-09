Naturalny następca Kubiaka. Jakim kapitanem jest Bartosz Kurek?

Gdy Michał Kubiak w marcu ogłosił zakończenie kariery reprezentacyjnej, stało się jasne, że polską kadrę czekają duże zmiany. Przyjmujący był najważniejszym charakterem w drużynie prowadzonej przez Vitala Heynena. To on w 2018 r. odbierał w Turynie puchar za mistrzostwo świata, to on był jedną z najważniejszych postaci kadry.

Wokół nowego kapitana unosiły się znaki zapytania. Ostatecznie wybór padł na zawodnika, który w kadrze jest najdłużej. Kurek zadebiutował w niej jeszcze w 2007 r. I choć sam atakujący przekonuje, że jego rola w reprezentacji znacząco się nie zmieniła, część kolegów takie zmiany dostrzega. I to nie tylko dlatego, że zgodnie z siatkarskimi zasadami na piersiach kapitana, poniżej numeru na koszulce, znajduje się dodatkowa, pozioma kreska.

Grzegorz Łomacz, najstarszy zawodnik w reprezentacji Grbicia:

Podchodzi do wszystkiego trochę inaczej, jest dość mocno przejęty tą rolą. Ale robi to perfekcyjnie, jest w tym bardzo autentyczny. Każdy kapitan ma swoją tożsamość, Bartek też ją ma. Wywiązuje się z tego zadania znakomicie.

Jakub Kochanowski, polski środkowy, młodszy od Kurka o dziewięć lat:

Nie zmienił się jakoś znacznie. W mojej ocenie zawsze był takim trochę drugim kapitanem. Bardzo ciężko pracował, by drużyna była zjednoczona, by na treningach wyglądało to bardzo dobrze. Był też najlepszym łącznikiem między starszymi i młodszymi zawodnikami. Pasek kapitana miał zawsze Michał Kubiak, ale Bartek był bardzo ważną postacią w reprezentacji. Czy był naturalnym następcą Kubiaka? Myślę, że nie było innej możliwości.

Aleksander Śliwka, z Kurkiem gra w kadrze od 2015 r.:

Z mojej perspektywy, młodego zawodnika wchodzącego do kadry, Bartek od lat był siatkarzem, do którego czuliśmy ogromny respekt i szacunek. Zawsze służył nam dobrą radą i był wzorem do naśladowania. Teraz jako kapitan tym bardziej jest dla nas wzorem. Pomaga każdemu, czy to młodszemu, czy starszemu zawodnikowi. Jest zawsze do dyspozycji. Nie chcę oceniać, jak wywiązuje się ze swojej roli, ale myślę, że mamy wspaniałego kapitana.

Bartosz Kwolek, w reprezentacji z Kurkiem gra od 2018 r.:

Na pewno czuje się odpowiedzialny za grupę, tym bardziej że jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Na nim opiera się gra. Jest największą gwiazdą w naszej kadrze. Każdy, kto myśli “kadra narodowa siatkarzy", ma przed oczami Bartka Kurka. Na pewno doszło mu trochę obowiązków, ale sprawdza się w 100 procentach. Jest super człowiekiem, super zawodnikiem i mam nadzieję, że kreseczka pod numerem za bardzo mu nie ciąży.

Karol Kłos, w kadrze gra od 2009 r., bywał z Kurkiem w pokoju w czasie zgrupowań reprezentacji:

Czy zmienił się po tym, jak został kapitanem? Trochę tak, ale myślę, że na lepsze. Bycie kapitanem na pewno mu pomaga. Szczerze mówiąc, bardziej otworzył się do grupy. To jest bardzo fajne.

