Nasz libero w bardzo szczególny sposób opowiada o Włochach

Paweł Zatorski: "Doceniam pracę jaką włożyliśmy"

- Wiadomo, że po przegranym finale zawsze czuje się rozgoryczenie, ale po jakimś czasie ten medal zmienia jednak smak na słodszy. Doceniam jaką drogę do tego medalu przeszliśmy, jaką pracę włożyliśmy. Na pewno musimy przetrawić to co wydarzyło się w ostatnich tygodniach, co zdarzyło się teraz - przyznał libero polskiej reprezentacji.