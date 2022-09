Najlepszy ze złotego pokolenia. Znów pomoże zdobyć mistrzostwo?

To była niepokonana drużyna. Siatkarze urodzeni w 1997 roku - wzmocnieni młodszym o rok Norbertem Huberem - wygrali w młodzieżowej siatkówce wszystko. Zdobyli mistrzostwo świata i Europy kadetów, później to samo powtórzyli w kategorii juniorów. W lipcu 2017 r. drużyna prowadzona przez Sebastiana Pawlika zwieńczyła tę podróż mistrzostwem świata juniorów.

MVP tamtego turnieju został Kochanowski, kapitan “złotej" ekipy. Nie miał jednak wakacji, bo od razu trafił do dorosłej kadry. Ferdinando De Giorgi włączył go do drużyny na mistrzostwa Europy. Skończyło się szybkim odpadnięciem w barażu o ćwierćfinał ze Słowenią, ale akurat Kochanowski w kilku wejściach pokazał się z dobrej strony.