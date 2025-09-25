Partner merytoryczny: Eleven Sports

Najlepszy w PlusLidze, teraz sensacja na mistrzostwach świata. Nieprawdopodobne

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Najlepszym atakującym i najlepiej punktującym zawodnikiem ostatniego sezonu PlusLigi był Patrik Indra, który utrzymał kapitalną formę i świetną dyspozycją błyszczy podczas siatkarskich mistrzostw świata. Czech razem z kolegami z drużyny sprawił gigantyczną sensację, bo awansował do półfinału rozgrywanego na Filipinach czempionatu. Tego sukcesu nie byłoby, gdyby nie postawa 27-latka.

Patrik Indra w reprezentacji Czech podczas MŚ siatkarzy
Patrik Indra w reprezentacji Czech podczas MŚ siatkarzyvolleyballworld.commateriały prasowe

Patrik Indra przebojem wdarł się do PlusLigi - czeski atakujący, który wcześniej grał wyłącznie w swojej ojczyźnie i Francji, przed startem sezonu 2024/2025 związał się z Exact Systems Hemarpol Częstochowa. Z miejsca stał się czołową postacią drużyny, którą poprowadził do play-offów rozgrywek. Debiutancki sezon okrasił kapitalnymi statystykami - był nie tylko najlepszym atakującym sezonu, ale też najlepiej punktującym zawodnikiem. Jego występy nie pozostały niezauważone, podczas Gali Polskiej Siatkówki przyznano mu nagrodę dla najlepszego obcokrajowca sezonu.

Indra w Norwidzie zostanie na dłużej, ponieważ jeszcze w trakcie sezonu przedłużył kontrakt o dwa lata. Po zakończeniu kampanii 2024/2025 mógł więc skupić się na przygotowaniach do występów w kadrze. A te przechodzą wszelkie oczekiwania, bo 27-latek razem z kolegami stał się sprawcą jedną z największych sensacji tegorocznych mistrzostw świata.

Turniej rozgrywany na Filipinach obfituje zresztą w niespodzianki, do takich można zaliczyć odpadnięcie Japonii, Francji i Brazylii już na etapie fazy grupowej. Pozytywnym zaskoczeniem jest z kolei właśnie postawa Czechów, którzy zajęli drugie miejsce w grupie H (w tej samej, w której grali "Canarinhos"), w 1/8 finału rozbili Tunezję, a w ćwierćfinale poradzili sobie z Iranem. I znaleźli się w strefie medalowej mistrzostw.

    Patrik Indra błyszczy na mistrzostwach świata siatkarzy

    Naszych południowych sąsiadów do triumfu nad Persami poprowadzili wspomniani Indra oraz znany z występów w Asseco Resovii Rzeszów Lukas Vasina - pierwszy z nich zdobył 22 punkty, drugi o punkt mniej. Indra zresztą jest najskuteczniejszym Czechem, od początku mistrzostw zdobył aż 85 punktów, wciąż jest w grze o to, by zostać najlepiej punktującym siatkarzem całego czempionatu.

    Sam Indra zdaje się nie dowierzać w to, co już osiągnął razem z kolegami. W rozmowie, jaka po ćwierćfinale pojawiła się w serwisie plusliga.pl, nie krył swoich emocji.

    "Sam nie wiem i nie do końca rozumiem co się tutaj dzieje. Pewnie potrzebuję trochę czasu, żeby to do mnie doszło i żebym uświadomił sobie, czego właśnie dokonaliśmy. To coś niesamowitego i jestem naprawdę dumny z naszego zespołu. Jeszcze niedawno mogliśmy marzyć o awansie z grupy, a co dopiero o dotarciu do finałowej czwórki. To jest coś szalonego i niesamowitego" - stwierdził.

    Czescy siatkarze na Filipinach piszą historię, ponieważ po raz pierwszy od rozpadu Czechosłowacji drużyna z tego kraju zagra o medal mistrzostw świata. Indra ma nadzieję, że ten sukces uda się przekuć w większe zainteresowanie siatkówką oraz w zmianę podejścia do samych zawodników.

    Ja wielokrotnie powtarzałem to w wywiadach, ale teraz naprawdę mam nadzieję, że w Czechach zacznie się nas w końcu traktować jak poważnych sportowców. Bardzo chciałbym, żebyśmy kiedyś byli chociaż w dziesięciu procentach tak popularni jak polscy siatkarze. Kiedy jestem na co dzień w Polsce, czuję się zupełnie inaczej niż w Czechach. To coś niesamowitego. W Czechach sławą cieszą się najlepsi hokeiści, najlepsi piłkarze, ale na pewno nie siatkarze
    wyznał.

    Atakujący zdradził przy okazji, że wpływ na jego dyspozycję ma m.in. możliwość gry w PlusLidze. "Gra w PlusLidze dała mi dużo pewności siebie, a pewność siebie jest jedną z najważniejszych rzeczy w siatkówce" - zaznaczył.

    Dwóch siatkarzy rywalizuje przy siatce, jeden z nich blokuje piłkę, podczas gdy drugi wykonuje atak; scena dynamiczna, podkreślająca sportową walkę i wysiłek zawodników.
    MŚ siatkarzy. Kadr z ćwierćfinału Czechy - IranVolleyballWorldmateriały prasowe
    Trzech siatkarzy drużyny w niebieskich strojach, jeden z nich wykonuje odbiór piłki, pozostali są skoncentrowani na przebiegu akcji, całość na parkiecie boiska do siatkówki.
    Siatkarze reprezentacji CzechVolleyballWorldmateriały prasowe
    Zawodnik w niebieskim stroju wykonujący przyjęcie piłki podczas meczu siatkówki, otoczony przez innych członków drużyny na parkiecie, w tle widoczna siatka i fragment boiska.
    W przyjęciu siatkarz reprezentacji Serbii Pavle PerićVolleyballWorldmateriały prasowe
