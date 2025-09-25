Najlepszy w PlusLidze, teraz sensacja na mistrzostwach świata. Nieprawdopodobne

Patrik Indra przebojem wdarł się do PlusLigi - czeski atakujący, który wcześniej grał wyłącznie w swojej ojczyźnie i Francji, przed startem sezonu 2024/2025 związał się z Exact Systems Hemarpol Częstochowa. Z miejsca stał się czołową postacią drużyny, którą poprowadził do play-offów rozgrywek. Debiutancki sezon okrasił kapitalnymi statystykami - był nie tylko najlepszym atakującym sezonu, ale też najlepiej punktującym zawodnikiem. Jego występy nie pozostały niezauważone, podczas Gali Polskiej Siatkówki przyznano mu nagrodę dla najlepszego obcokrajowca sezonu.

Indra w Norwidzie zostanie na dłużej, ponieważ jeszcze w trakcie sezonu przedłużył kontrakt o dwa lata. Po zakończeniu kampanii 2024/2025 mógł więc skupić się na przygotowaniach do występów w kadrze. A te przechodzą wszelkie oczekiwania, bo 27-latek razem z kolegami stał się sprawcą jedną z największych sensacji tegorocznych mistrzostw świata.

Turniej rozgrywany na Filipinach obfituje zresztą w niespodzianki, do takich można zaliczyć odpadnięcie Japonii, Francji i Brazylii już na etapie fazy grupowej. Pozytywnym zaskoczeniem jest z kolei właśnie postawa Czechów, którzy zajęli drugie miejsce w grupie H (w tej samej, w której grali "Canarinhos"), w 1/8 finału rozbili Tunezję, a w ćwierćfinale poradzili sobie z Iranem. I znaleźli się w strefie medalowej mistrzostw.

Patrik Indra błyszczy na mistrzostwach świata siatkarzy

Naszych południowych sąsiadów do triumfu nad Persami poprowadzili wspomniani Indra oraz znany z występów w Asseco Resovii Rzeszów Lukas Vasina - pierwszy z nich zdobył 22 punkty, drugi o punkt mniej. Indra zresztą jest najskuteczniejszym Czechem, od początku mistrzostw zdobył aż 85 punktów, wciąż jest w grze o to, by zostać najlepiej punktującym siatkarzem całego czempionatu.

Sam Indra zdaje się nie dowierzać w to, co już osiągnął razem z kolegami. W rozmowie, jaka po ćwierćfinale pojawiła się w serwisie plusliga.pl, nie krył swoich emocji.

"Sam nie wiem i nie do końca rozumiem co się tutaj dzieje. Pewnie potrzebuję trochę czasu, żeby to do mnie doszło i żebym uświadomił sobie, czego właśnie dokonaliśmy. To coś niesamowitego i jestem naprawdę dumny z naszego zespołu. Jeszcze niedawno mogliśmy marzyć o awansie z grupy, a co dopiero o dotarciu do finałowej czwórki. To jest coś szalonego i niesamowitego" - stwierdził.

Czescy siatkarze na Filipinach piszą historię, ponieważ po raz pierwszy od rozpadu Czechosłowacji drużyna z tego kraju zagra o medal mistrzostw świata. Indra ma nadzieję, że ten sukces uda się przekuć w większe zainteresowanie siatkówką oraz w zmianę podejścia do samych zawodników.

Ja wielokrotnie powtarzałem to w wywiadach, ale teraz naprawdę mam nadzieję, że w Czechach zacznie się nas w końcu traktować jak poważnych sportowców. Bardzo chciałbym, żebyśmy kiedyś byli chociaż w dziesięciu procentach tak popularni jak polscy siatkarze. Kiedy jestem na co dzień w Polsce, czuję się zupełnie inaczej niż w Czechach. To coś niesamowitego. W Czechach sławą cieszą się najlepsi hokeiści, najlepsi piłkarze, ale na pewno nie siatkarze

Atakujący zdradził przy okazji, że wpływ na jego dyspozycję ma m.in. możliwość gry w PlusLidze. "Gra w PlusLidze dała mi dużo pewności siebie, a pewność siebie jest jedną z najważniejszych rzeczy w siatkówce" - zaznaczył.

Czy Tomasz Fornal zagra w półfinale MŚ? "Jest lepiej". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarzy. Kadr z ćwierćfinału Czechy - Iran VolleyballWorld materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Czech VolleyballWorld materiały prasowe

W przyjęciu siatkarz reprezentacji Serbii Pavle Perić VolleyballWorld materiały prasowe