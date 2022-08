Najgorszy występ na mistrzostwach świata. "Mogę tylko przeprosić"

Bułgarzy byli jednymi z rywali reprezentacji Polski w grupie C mistrzostw świata. To właśnie z nimi “biało-czerwoni" zmierzyli się na inaugurację imprezy, wygrywając 3:0. Później w takich samych rozmiarach Bułgarów pokonała drużyna Stanów Zjednoczonych.

Problemem nie były same porażki - Bułgaria aktualnie zajmuje dopiero 23. miejsce w rankingu FIVB - ale ich styl i rozmiary. To zmniejszyło szanse Bułgarów na potencjalny awans z trzeciego miejsca. Kibice tamtejszej reprezentacji nie musieli jednak nawet wyciągać kalkulatorów, bo ich drużyna w ostatnim spotkaniu sensacyjnie przegrała 2:3 z Meksykiem.

Zagrywka Pyziaka. Podsumowanie dnia 30.08.22 w tym Polska - USA. WIDEO / Paweł Pyziak / Mateusz Wróbel (operator) / INTERIA.TV

Porażka z drużyną z Ameryki Północnej ekipom pokroju Bułgarii nie przystoi. W składzie Meksykanów byli przecież zawodnicy, którzy nie skupiają się jedynie na siatkówce - jeden z nich jest na przykład youtuberem. Nic więc dziwnego, że po spotkaniu Bułgarzy byli przybici.

- Czuję się naprawdę źle - bezradnie kiwa głową Sokołow. - Nie możemy tak grać. Nie możemy chcieć poprawy naszej gry, dołączenia do grona dobrych zespołów, a potem tak prezentować się na boisku. W ten sposób nie pokonamy żadnej klasowej drużyny.

Fatalną postawę siatkarzy w katowickim Spodku oglądała na żywo grupka bułgarskich kibiców. Wraz z rozwojem spotkania bułgarskie flagi powiewały coraz mniej ochoczo. Po spotkaniu zawodnicy podeszli podziękować kibicom za doping, ale to właśnie z ich powodu było im podwójnie przykro.

- Mogę tylko bardzo przeprosić za to, co się dzieje. Ludzie przyjechali tutaj nas wspierać, a my chcieliśmy im pokazać, że nasz zespół się rozwija. Wiemy, że oczekiwali od nas więcej. A my im tego nie daliśmy. Nie mogą być usatysfakcjonowani naszymi wynikami. Jesteśmy rozczarowani i oni z pewnością też - podkreśla w rozmowie z Interią Sokołow.

Mistrzostwa świata w siatkówce. Najgorszy start Bułgarii w historii

Bułgaria przegrała wszystkie trzy mecze i zajęła ostatnie miejsce w grupie C. Zostanie więc sklasyfikowana w przedziale miejsc 17-24. To najgorszy start Bułgarów w historii ich występów w mistrzostwach świata. Do tej pory ich najsłabszym wynikiem były miejsca 13-14. z 2002 i 2014 r. Do tego raz, w 1960 r., nie zakwalifikowali się na turniej.

A przecież mowa o drużynie, która jeszcze na początku XXI wieku sięgała po medale wielkich imprez. W 2006 r. zdobyła brązowy medal mistrzostw świata, w półfinale przegrywając z Polską. Trzy lata później powtórzyła ten wynik na mistrzostwach Europy.

W ostatnich latach spisuje się znacznie gorzej. Nowym otwarciem miała być zmiana trenera i zatrudnienie nowego selekcjonera Nikołaja Żeliazkowa. Tymczasem drużyna zajęła dopiero 14. miejsce w Lidze Narodów i zawiodła na mistrzostwach świata. Dla 33-letniego Sokołowa, atakującego o uznanej marce, który był już w “brązowej" reprezentacji z ME 2009, to szczególnie trudne do przełknięcia.

- Czy to coś więcej niż porażka? Każda porażka jest rozczarowaniem, bez względu na rywala. Jak widać, kiedy gramy dobrze, myślimy już, że to dla nas światełko w tunelu. A potem przegrywamy. Znów gramy dobrze, a potem ponownie przegrywamy. Musimy zacząć myśleć o tym, jak wyglądamy na boisku w konkretnym momencie - uważa Sokołow.

Cwetan Sokołow / fivb / materiał zewnętrzny

Transmisja z mistrzostw świata w siatkówce 2022 w Polsacie! Relacje w Interii Sport

Specjalnym reporterem Interii w trakcie MŚ będzie Paweł Pyziak - od 30 lat związany z siatkówką były zawodnik, współpracownik PLS oraz PZPS, współprowadzący radiową audycję "3 sety z Wroną". Paweł z kamerą obserwuje poczynania Biało-czerwonych, przekazuje najbardziej gorące wiadomości i relacjonuje najciekawsze wydarzenia turnieju. Śledź na bieżąco "Zagrywkę Pyziaka" na sport.interia.pl oraz w naszych mediach społecznościowych - Facebooku, Instagramie, Twitterze, i TikToku oraz na YouTube.