- Pierwsza rzecz jest taka, że ja oglądałem cały sezon, ale ironią jest, że Bartosz wczoraj miał najlepszy trening w całym sezonie. Jednak w mojej decyzji jest bardzo dużo rzeczy - powiedział nam trener Nikola Grbić, który swoją niespodziewaną decyzją - ta miała przyjść dopiero po memoriale - skupił na sobie największą uwagę, gdy tuż po konferencji otoczony został przez wianuszek dziennikarzy.

Artur Szalpuk wygranym, Bartosz Bednorz ponownie skreślony

Decyzja selekcjonera Polaków w ogóle zapadła "za pięć dwunasta", patrząc z punktu widzenia rozpoczęcia konferencji, która ruszyła kilka minut po godzinie 12.

"Panie trenerze, jak pana decyzję przyjął wygrany, czyli Artur Szalpuk? Dla niego to duży moment w karierze" - zapytałem Grbicia, a jego odpowiedź była najszczersza z możliwych.

- Nie rozmawialiśmy. Ja rozmawiałem tylko z Bartkiem. A kiedy skończyłem z nim rozmowę, przyjechałem tutaj - powiedział Grbić. To oznacza, że o dokonanym wyborze Szalpuk dowiedział z oficjalnego komunikatu, który polski związek zamieścił w przestrzeni medialnej. - Nie miałem czasu, nie chciałem zadzwonić. Myślę, że dla niego będzie to okay - uśmiechnął się Serb.

Tymczasem polscy kibice już osądzili, jak oceniają rozpoczynający się jutro XXII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Wszystkie bilety na mecze Polaków sprzedały się na pniu! "Biało-czerwoni" rozpoczną zmagania pojedynkiem z Serbią, dzień później podejmą Brazylię, a na deser dojdzie do konfrontacji z Argentyną. Wszystkie spektakle, z udziałem naszych siatkarzy, będą rozpoczynały się jako drugie mecze dnia, o godzinie 20:30.

Obsada turnieju w zasadzie gwarantuje, że w Tauron Arenie będziemy świadkami meczów stojących na znakomitym poziomie. Będzie to przedsmak tego wszystkiego, co czeka nas na Filipinach, gdzie odbędzie się docelowa impreza dla najlepszych reprezentacji globu.

W Azji Wschodniej Polacy będą faworytami grupy, w której ich rywalami będą: Rumunia, Katar i Holandia, ale celem Orłów będzie walka o złoty medal. Poprzednio po najcenniejszy skalp sięgnęli Włosi, którzy w finale pokonali właśnie nasz zespół.

- Dla mnie to jest naprawdę ciekawe. Myślę że Polska jest jedynym krajem, gdzie na towarzyskim meczu jest po 12 tysięcy ludzi. Dużo ludzi ogląda Brazylię i Włochy, ale w Polsce tłumy oglądają mecze towarzyskie. Już mam rozmowy z kilkoma zespołami, które chcą tu przyjechać w przyszłym roku i grać. Myślę, że każdy trener chciałby grać w tym turnieju, bo to jeden z najważniejszych turniejów na świecie - bez wątpliwości w głosie orzekł selekcjoner naszej kadry.

Terminarz XXII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:

Piątek, 29 sierpnia

godz. 18:00 Argentyna - Brazylia

godz. 20:30 Polska - Serbia

Sobota, 30 sierpnia

godz. 18:00 Serbia - Argentyna

godz. 20:30 Polska - Brazylia

Niedziela, 31 sierpnia

godz. 15:15 Brazylia - Serbia

godz. 20:30 Polska - Argentyna

Polska - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport