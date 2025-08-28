Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nagła decyzja Nikoli Grbicia. Reprezentant Polski o niczym nie wiedział. Oto kulisy

Artur Gac

Artur Gac

- Bartek Bednorz zrobił wszystko, ale niestety jego forma na końcu nie była na odpowiednim poziomie. To najgorszy element mojej pracy, ostatnich nocy nie spałem dobrze - powiedział trener reprezentacji Polski Nikola Grbić, który tuż przed trzydniowym XXII Memoriałem Wagnera (29-31 sierpnia), będącym generalnym testem polskiej reprezentacji przed rozpoczynającymi się 12 września mistrzostwami świata, ogłosił kadrę na najważniejszą imprezę roku na Filipinach.

Nikola Grbić
Nikola GrbićOliwia DomanskaEast News

- Pierwsza rzecz jest taka, że ja oglądałem cały sezon, ale ironią jest, że Bartosz wczoraj miał najlepszy trening w całym sezonie. Jednak w mojej decyzji jest bardzo dużo rzeczy - powiedział nam trener Nikola Grbić, który swoją niespodziewaną decyzją - ta miała przyjść dopiero po memoriale - skupił na sobie największą uwagę, gdy tuż po konferencji otoczony został przez wianuszek dziennikarzy.

Artur Szalpuk wygranym, Bartosz Bednorz ponownie skreślony

Decyzja selekcjonera Polaków w ogóle zapadła "za pięć dwunasta", patrząc z punktu widzenia rozpoczęcia konferencji, która ruszyła kilka minut po godzinie 12.

    "Panie trenerze, jak pana decyzję przyjął wygrany, czyli Artur Szalpuk? Dla niego to duży moment w karierze" - zapytałem Grbicia, a jego odpowiedź była najszczersza z możliwych.

    - Nie rozmawialiśmy. Ja rozmawiałem tylko z Bartkiem. A kiedy skończyłem z nim rozmowę, przyjechałem tutaj - powiedział Grbić. To oznacza, że o dokonanym wyborze Szalpuk dowiedział z oficjalnego komunikatu, który polski związek zamieścił w przestrzeni medialnej. - Nie miałem czasu, nie chciałem zadzwonić. Myślę, że dla niego będzie to okay - uśmiechnął się Serb.

    Tymczasem polscy kibice już osądzili, jak oceniają rozpoczynający się jutro XXII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Wszystkie bilety na mecze Polaków sprzedały się na pniu! "Biało-czerwoni" rozpoczną zmagania pojedynkiem z Serbią, dzień później podejmą Brazylię, a na deser dojdzie do konfrontacji z Argentyną. Wszystkie spektakle, z udziałem naszych siatkarzy, będą rozpoczynały się jako drugie mecze dnia, o godzinie 20:30.

    Obsada turnieju w zasadzie gwarantuje, że w Tauron Arenie będziemy świadkami meczów stojących na znakomitym poziomie. Będzie to przedsmak tego wszystkiego, co czeka nas na Filipinach, gdzie odbędzie się docelowa impreza dla najlepszych reprezentacji globu.

    W Azji Wschodniej Polacy będą faworytami grupy, w której ich rywalami będą: Rumunia, Katar i Holandia, ale celem Orłów będzie walka o złoty medal. Poprzednio po najcenniejszy skalp sięgnęli Włosi, którzy w finale pokonali właśnie nasz zespół.

    - Dla mnie to jest naprawdę ciekawe. Myślę że Polska jest jedynym krajem, gdzie na towarzyskim meczu jest po 12 tysięcy ludzi. Dużo ludzi ogląda Brazylię i Włochy, ale w Polsce tłumy oglądają mecze towarzyskie. Już mam rozmowy z kilkoma zespołami, które chcą tu przyjechać w przyszłym roku i grać. Myślę, że każdy trener chciałby grać w tym turnieju, bo to jeden z najważniejszych turniejów na świecie - bez wątpliwości w głosie orzekł selekcjoner naszej kadry.

    Terminarz XXII Memoriału Huberta Jerzego Wagnera:

    Piątek, 29 sierpnia

    godz. 18:00 Argentyna - Brazylia

    godz. 20:30 Polska - Serbia

    Sobota, 30 sierpnia

    godz. 18:00 Serbia - Argentyna

    godz. 20:30 Polska - Brazylia

    Niedziela, 31 sierpnia

    godz. 15:15 Brazylia - Serbia

    godz. 20:30 Polska - Argentyna

