Nadchodzą mistrzostwa świata, a tu takie słowa o Polsce. Gwiazda wypaliła wprost co myśli

Wielkimi krokami zbliżają się siatkarskie mistrzostwa świata, które tym razem odbędą się na Filipinach. Tytułu mistrzowskiego wywalczonego w 2022 roku bronić będą Włosi, którzy w wielkim finale rozegranym w katowickim Spodku pokonali 3:1 reprezentację Polski. "Biało-czerwoni" do Azji przylecieli z ogromną żądzą rewanżu. Kibice maja nadzieję na powtórkę z tegorocznej Ligi Narodów, w finale której podopieczni Nikoli Grbicia rozbili mistrzów świata w trzech setach.

Polscy siatkarze do gry wkroczą 13 września meczem z Rumunią. Pozostałymi rywalami w ramach grupy B są Katarczycy oraz Holendrzy. Inny scenariusz niż komplet zwycięstw bez utraty seta będzie można traktować jako ogromną niespodziankę. W przypadku wyjścia z grupy Polacy w 1/8 finału trafią na przeciwnika ulokowanego w grupie G, w której występują Kanada, Japonia, Turcja, a także Libia.

Dla Lukasa Kampy jest jeden główny faworyt mistrzostw świata

Polska w opinii wielu ekspertów, siatkarzy oraz dziennikarzy znajduje się w ścisłym gronie faworytów do wywalczenia na Filipinach złotych medali. Swoje zdanie na ten temat ma również Lukas Kampa, który w polskiej PlusLidze występuje od 2014 roku, a niedawno oficjalnie sfinalizował swój transfer do Barkomu Każany Lwów.

Były rozgrywający reprezentacji Niemiec w rozmowie z portalem "plusliga.pl" został zapytany o swoje przewidywania na nadchodzących mistrzostwach świata. 38-latek nie wahał się ani sekundy i jednoznacznie wskazał, kto jego zdaniem jest głównym faworytem na tegorocznym mundialu.

Polska, Polska i jeszcze raz Polska.

Kampa zapytany o grono drużyn, które będą liczyć się w walce o medale nie pokusił się o wskazywanie konkretnych drużyn, wskazując na liczbę czterech-sześciu ekip, pomiędzy którymi ta walka się rozstrzygnie. Niemiec wytypował jednak skład wielkiego finału, w którym według niego zagrają Polacy z Francuzami. Jego typ szybko został zweryfikowany przez dziennikarza, który stwierdził, że przez układ drabinki taka potyczka w meczu o złoto jest niemożliwa (Polacy z Francuzami mogą zagrać w półfinale). Kampa w odpowiedzi na to skorygował swój pierwotny typ na finałowy mecz na starcie Polski z jego rodakami, których trenerem jest były polski kadrowiczMichał Winiarski.

Gra w Polsce od 2014 roku, teraz jednoznacznie wyznaje. "PlusLiga jest w tym momencie najsilniejsza na świecie"

Kampa wielokrotnie podkreślał, jak dobrze czuje się w naszym kraju. Wielokrotnie podkreślał jak ważna dla niego jest nauka języka polskiego, czemu poświęca bardzo dużo czasu. Szerokim echem odbił się wpis w mediach społecznościowych niemieckiego rozgrywające przy okazji Święta Niepodległości, w którym podziękował Polsce, że jest.

Lukas Kampa w PlusLidze największe triumfy święcił w barwach Jastrzębskiego Węgla. Ze śląskim klubem w 2021 roku sięgnął po złoty medal, a w swoim dorobku ma również dwa brązowe krążki wywalczony w 2017 i 2019 roku. W dalszej części rozmowy 38-latek w bardzo pochlebnych słowach wypowiedział się na temat polskiej ligi, oceniając ją jako najlepszą na świecie.

- Widać też w ostatnich latach jak wiele gwiazd przychodzi grać do Polski i ja jestem przekonany, że PlusLiga jest w tym momencie najsilniejsza na świecie. Zresztą ogólnie polska siatkówka, bo zarówno klubowa, jak reprezentacyjna, jest na najwyższym poziomie. Myślę, że jeszcze 10-12 lat temu wyglądało to jeszcze inaczej, ale bardzo cieszę się, że nadal mogę zagrać w PlusLidze, a nie tylko siedzieć na trybunach i oglądać mecze. Dla mnie to jest naprawdę duża radość, satysfakcja i chęć rywalizacji - nie szczędził ciepłych słów o PlusLidze Lukas Kampa.

