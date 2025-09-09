Partner merytoryczny: Eleven Sports

Nadchodzą mistrzostwa świata, a tu takie słowa o Polsce. Gwiazda wypaliła wprost co myśli

Bartłomiej Wrzesiński

Już w sobotę starciem z Rumunią reprezentacja Polski siatkarzy zainauguruję mistrzostwa świata na Filipinach. Podopieczni Nikoli Grbicia będą bronili srebrnego medalu wywalczonego przed trzema laty. W opinii wielu "biało-czerwoni" są jednymi z głównych kandydatów do złota. Swoje typy na nachodzący turniej wyjawił Lukas Kampa. Występujący w PlusLidze od 2014 roku rozgrywający zdecydowanie wskazał swojego faworyta na nadchodzącym mundialu.

Trener reprezentacji Niemiec Michał Winiarski oraz rozgrywający Lukas Kampa
Wielkimi krokami zbliżają się siatkarskie mistrzostwa świata, które tym razem odbędą się na Filipinach. Tytułu mistrzowskiego wywalczonego w 2022 roku bronić będą Włosi, którzy w wielkim finale rozegranym w katowickim Spodku pokonali 3:1 reprezentację Polski. "Biało-czerwoni" do Azji przylecieli z ogromną żądzą rewanżu. Kibice maja nadzieję na powtórkę z tegorocznej Ligi Narodów, w finale której podopieczni Nikoli Grbicia rozbili mistrzów świata w trzech setach.

Polscy siatkarze do gry wkroczą 13 września meczem z Rumunią. Pozostałymi rywalami w ramach grupy B są Katarczycy oraz Holendrzy. Inny scenariusz niż komplet zwycięstw bez utraty seta będzie można traktować jako ogromną niespodziankę. W przypadku wyjścia z grupy Polacy w 1/8 finału trafią na przeciwnika ulokowanego w grupie G, w której występują Kanada, Japonia, Turcja, a także Libia.

    Dla Lukasa Kampy jest jeden główny faworyt mistrzostw świata

    Polska w opinii wielu ekspertów, siatkarzy oraz dziennikarzy znajduje się w ścisłym gronie faworytów do wywalczenia na Filipinach złotych medali. Swoje zdanie na ten temat ma również Lukas Kampa, który w polskiej PlusLidze występuje od 2014 roku, a niedawno oficjalnie sfinalizował swój transfer do Barkomu Każany Lwów.

    Były rozgrywający reprezentacji Niemiec w rozmowie z portalem "plusliga.pl" został zapytany o swoje przewidywania na nadchodzących mistrzostwach świata. 38-latek nie wahał się ani sekundy i jednoznacznie wskazał, kto jego zdaniem jest głównym faworytem na tegorocznym mundialu.

    Polska, Polska i jeszcze raz Polska.
    stwierdził Lukas Kampa zapytany o swojego faworyta na tegorocznych mistrzostwach świata

    Kampa zapytany o grono drużyn, które będą liczyć się w walce o medale nie pokusił się o wskazywanie konkretnych drużyn, wskazując na liczbę czterech-sześciu ekip, pomiędzy którymi ta walka się rozstrzygnie. Niemiec wytypował jednak skład wielkiego finału, w którym według niego zagrają Polacy z Francuzami. Jego typ szybko został zweryfikowany przez dziennikarza, który stwierdził, że przez układ drabinki taka potyczka w meczu o złoto jest niemożliwa (Polacy z Francuzami mogą zagrać w półfinale). Kampa w odpowiedzi na to skorygował swój pierwotny typ na finałowy mecz na starcie Polski z jego rodakami, których trenerem jest były polski kadrowiczMichał Winiarski.

    Gra w Polsce od 2014 roku, teraz jednoznacznie wyznaje. "PlusLiga jest w tym momencie najsilniejsza na świecie"

    Kampa wielokrotnie podkreślał, jak dobrze czuje się w naszym kraju. Wielokrotnie podkreślał jak ważna dla niego jest nauka języka polskiego, czemu poświęca bardzo dużo czasu. Szerokim echem odbił się wpis w mediach społecznościowych niemieckiego rozgrywające przy okazji Święta Niepodległości, w którym podziękował Polsce, że jest.

    Lukas Kampa w PlusLidze największe triumfy święcił w barwach Jastrzębskiego Węgla. Ze śląskim klubem w 2021 roku sięgnął po złoty medal, a w swoim dorobku ma również dwa brązowe krążki wywalczony w 2017 i 2019 roku. W dalszej części rozmowy 38-latek w bardzo pochlebnych słowach wypowiedział się na temat polskiej ligi, oceniając ją jako najlepszą na świecie.

    - Widać też w ostatnich latach jak wiele gwiazd przychodzi grać do Polski i ja jestem przekonany, że PlusLiga jest w tym momencie najsilniejsza na świecie. Zresztą ogólnie polska siatkówka, bo zarówno klubowa, jak reprezentacyjna, jest na najwyższym poziomie. Myślę, że jeszcze 10-12 lat temu wyglądało to jeszcze inaczej, ale bardzo cieszę się, że nadal mogę zagrać w PlusLidze, a nie tylko siedzieć na trybunach i oglądać mecze. Dla mnie to jest naprawdę duża radość, satysfakcja i chęć rywalizacji - nie szczędził ciepłych słów o PlusLidze Lukas Kampa.

    Lukas Kampa (trzeci z lewej) nie pomoże Treflowi Gdańsk w najbliższych spotkaniach
    Lukas Kampa
