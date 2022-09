MŚ siatkarzy. Tomasz Fornal: Za kilka dni docenimy to srebro

Polacy zakończyli polsko-słoweński turniej z zaledwie jedną porażką na koncie, chociaż wyjątkowo bolesną, bowiem ponieśli ją w najważniejszym starciu, decydującym o złocie. Jedynie w pierwszej partii zdołali rozstrzygnąć końcówkę na swoją korzyść, w każdej kolejnej brakowało im jednak argumentów, by zatrzymać znakomicie spisujących się w każdym elemencie Włochów.

Reprezentacja Polski odebrała srebrne medale. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Tomasz Fornal po finale MŚ: Włosi prawie nieosiągalni, ale... "do ugryzienia"

"To jest sport, każdy może wygrać z każdym, ale rzeczywiście w tym meczu byli prawie nieosiągalni dla nas. Nie jeden trener na pewno przeanalizuje to spotkanie. Byli 'do ugryzienia'. Gdybyśmy lepiej zagrali, to pewnie by nam się udało" - stwierdził po meczu Fornal.

Mimo bolesnej porażki w finale przyjmujący polskiej kadry podkreślił, że był to dobry sezon dla reprezentacji.

"Ja jestem zadowolony z tego sezonu kadrowego, nieważne na jaką imprezę jedziemy, w jakim zestawieniu, to przywozimy medale. To potwierdza, że mamy bardzo mocną drużynę i mam nadzieję, że jeszcze nie jeden medal przed nami" - powiedział siatkarz. To był jego debiut w mistrzostwach świata i od razu zakończony na podium.

Fornal: Żadnego medalu nie brałbym w ciemno

"Ja bym żadnego medalu nie wziął w ciemno, bo gdybym wiedział, jaki krążek zdobędę, to by nie było tego dreszczyku emocji w tie-breaku" - z uśmiechem podkreślił przyjmujący.

"Z perspektywy czasu, za kilka dni docenimy ten srebrny medal, bo to jest drugie miejsce na mistrzostwach świata. Pokonaliśmy Amerykanów, Brazylijczyków. Niestety z Włochami się nie udało, ale wydaje mi się, że to pozytywny wynik" - dodał.

To była pierwsza kampania w kadrze zawodnika Jastrzębskiego Węgla, w której odegrał on tak znaczącą rolę w reprezentacji. "Bardzo dużo mi dał ten sezon, ciężko go przepracowałem, tak jak i cała drużyna. Jestem zadowolony" - podkreślił Tomasz Fornal.

To drugi srebrny medal mistrzostw świata biało-czerwonych w historii. Wcześniej zajęli drugie miejsce w 2006 roku, przegrywając w finale z Brazylią.