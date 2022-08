MŚ siatkarzy 2022. Wyniki i tabela. Które miejsce zajmują Polacy?

Mistrzostwa świata 2022 w siatkówce mężczyzn rozgrywane są w trzech obiektach - słoweńskiej Lublanie (grupy B,D, E i F, mecze 1/8 i 1/4 finału) oraz w katowickim Spodku (grupy A i C, półfinały i mecze o medale) i Arenie Gliwice (mecze 1/8 i 1/4 finału). Reprezentacja Polski w fazie grupowej (gr. C) rywalizuje w Katowicach, a jej rywalami są: Bułgaria, Meksyk i Stany Zjednoczone . Przed czterema laty polscy siatkarze zdobyli złoty medal, pokonując w finale Brazylijczyków 3:0. Brązowy medal wywalczyli wówczas Amerykanie, którzy w meczu o 3. miejsce byli lepsi od Serbów (3:1).

MŚ w siatkówce mężczyzn 2022. Wyniki i terminarz. Kiedy gra Polska?

W fazie grupowej rywalizują 24 reprezentacje. Awans do fazy pucharowej wywalczy 16 drużyn. Do 1/8 finału automatycznie zakwalifikują się drużyny z dwóch pierwszych miejsc z każdej grupy. Stawkę uzupełnią cztery najlepsze drużyny z trzecich pozycji - zdecyduje "mała tabela" z dorobkiem z fazy grupowej.

O tym, kto z kim zmierzy się w 1/8 finału, zdecyduje “Teams Ranking System" stworzony przez FIVB. Światowa federacja nie sprecyzowała jeszcze, co będzie jego podstawą - najprawdopodobniej będzie opierać się na dorobku drużyn z fazy grupowej.

Zgodnie z tym rankingiem, każda z drużyn otrzyma numer od 1 do 16. To na podstawie tego zestawienia zostaną utworzone pary 1/8 finału. Lepsza postawa w fazie grupowej oznacza teoretycznie słabszego przeciwnika w fazie pucharowej: nr 1 zagra z nr 16, nr 2 z nr 15, nr 3 z nr 14, itd. "Jedynka" i "dwójka" są jednak zarezerwowane dla gospodarzy, czyli Polski i Słowenii. Warunkiem jest oczywiście awans obu reprezentacji do fazy pucharowej.