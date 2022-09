MŚ siatkarzy 2022. Niemcy ulegli Słowenii. 1/4 finału nie dla Winiarskiego!

MŚ siatkarzy 2022. Słowenia - Niemcy: Przebieg meczu

Walka w Lublanie od początku była zacięta - choć nieco lepiej rywalizację rozpoczęli podopieczni trenera Cretu, to Niemcy szybko zaczęli ich gonić i z wyniku 1:3 krok po kroku dotarliśmy do remisu 6:6. Potem ponownie nastąpiła swoista wymiana ciosów, ale koniec końców to Słoweńcy byli tym przodującym zespołem.