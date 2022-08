MŚ siatkarzy 2022. Kuba wygrywa z Katarem, ale... nie bez problemów!

Reprezentacja Kuby wzięła udział w wielkim otwarciu MŚ w siatkówce 2022 , walcząc o pierwsze punkty w Lublanie z kadrą Brazylii. Choć był to bez wątpienia sportowy hit, to w stolicy Słowenii zaskakująco mało osób obejrzało pięciosetową rywalizacje, która zakończyła się triumfem "Canarinhos" 3:2 .

MŚ siatkarzy 2022. Kuba - Katar: Przebieg pierwszego seta

Mecz zaczął się raczej spokojnie - obie ekipy zdobywały na przemian kolejne "oczka", a wymiany między zespołami nie były przesadnie długie. W pewnym momencie Kubańczycy mogli wyjść na prowadzenie 8:5, ale Simon, po początkowo dobrych akcjach, zepsuł zagrywkę i w konsekwencji po chwili już było... 7:7, a następnie to podopieczni Soto wyszli na prowadzenie.

Kuba próbowała ataków zwłaszcza z prawego skrzydła - potężne ataki wykonywali wspominany już Simon oraz Herrera, natomiast żadna ze stron nie była w stanie osiągnąć dominacji. U Katarczyków na plus należało zaliczyć grę obronną, choć przede wszystkim w przyjęciu, a nie w bloku.

W drużynie z Azji na prawej flance królował Youssef Oughlaf, natomiast jego ataki były raz bardziej, raz mniej skuteczne. Kuba "ustawiła sobie" w końcu mecz w taki sposób, że to drużyna przeciwna musiała nieustannie gonić wynik. Przy siatce mocno walczyli Ibrahim i Ribeiro, lecz zespół z Karaibów był zawsze o dwa, trzy kroki do przodu.

Pierwsza odsłona zakończyła się wygraną Kuby, której piłkę setową zapewniła zepsuta zagrywka Renana Ribeiro. 25:21 - taki rezultat widniał na tablicy wyników i trener Nicolas Vives bez wątpienia miał powody do zadowolenia.

MŚ siatkarzy 2022. Kuba - Katar: Przebieg drugiego seta

Następnie przez dłuższy czas Kubańczycy nie byli w stanie w pełni odskoczyć z punktami od oponentów - i duża była w tym zasługa m.in. katarskiego libero Sulaimana - natomiast cztery wygrane z rzędu "oczka" w końcu doprowadziły do wyniku 17:13 i azjatyckiej ekipie grunt (a raczej parkiet) zaczął palić się pod nogami.

Drugi set został zakończony przy rezultacie 25:21 - identycznym, jak w pierwszej odsłonie. Piłkę setową wywalczył Lopez i to on sam mógł doprowadzić do rozstrzygnięcia, natomiast przy zagrywce trafił w siatkę. "Dzieła zniszczenia" dopełnił jednak w końcu Simon.