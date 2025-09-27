Dotychczas polscy siatkarze na Filipinach pozostawali niepokonani. Do najlepszej czwórki dotarli, tracąc w pięciu spotkaniach zaledwie dwa sety. Znacznie większe problemy miał ich sobotni rywal. Włosi w grupie sensacyjnie przegrali z Belgami, przez co do ostatniej chwili nie byli pewni awansu do fazy pucharowej. Tam jednak spisywali się już znakomicie, pokonując bez utraty seta Argentyną i Belgię.

Fatalne wieści dotarły do polskich kibiców już przed rozpoczęciem spotkania. Z powodu kontuzji na pozycję libero desygnowany został Bartosz Kurek, co de facto wykluczało jego udział w tym spotkaniu. Analogicznie do sytuacji Tomasza Fornala sprzed kilku dni. Doświadczony atakujący już po meczu zdradził, że naderwał mięsień brzucha.

Kompletnie nieudany półfinał Polaków. Włosi poszli na całość i zwyciężyli w trzech setach

Sobotni półfinał mistrzostw świata był dla Polaków wyjątkowo nieudany. W każdym z trzech setów podopieczni Nikoli Grbicia do pewnego momentu utrzymywali przewagę nad przeciwnikiem. Włosi jednak wyczekiwali swojego momentu, a ten następował za każdym razem w końcówkach setów, które rozstrzygali na swoją korzyść.

Szczególnie bolesna było roztrwonienie pięciopunktowej przewagi z trzeciej partii. W pewnym momencie na parkiecie było już 14:9 na korzyść Polaków, lecz Włosi i tym razem zachowali zimną krew. Przy stanie 19:19 zdobyli trzy punkty z rzędu, co w ostatecznym rozrachunku okazało się decydujące. Polacy przy dobrym serwisie Jakuba Kochanowskiego próbowali jednak odmienić losy meczu, lecz było już za późno.

Włosi pokonali Polskę 3:0 i zrewanżowali się Polakom w wyjątkowo bolesny sposób za porażkę w niedawnym finale Ligi Narodów. "Biało-Czerwonych" w niedzielę czeka potyczka o brązowy medal z Czechami. Nasi południowi sąsiedzi są jedną z największych rewelacji tego turnieju, a przed meczem Polaków po wyczerpującej walce ulegli 1:3 Bułgarii.

Możdżonek tuż po przegranym meczu z Włochami. "Czułem, że możemy mieć kłopoty"

Tuż po zakończeniu spotkania postawę polskich siatkarzy na łamach portalu "Weszło" skomentował Marcin Możdżonek. Mistrz świata z 2014 roku zdradził, że już przed meczem miał złe przeczucia. Wszystko przez nieoczekiwaną absencję Kurka, przez co jedynym atakującym zdolnym do gry był Kewin Sasak.

- Widać było brak na boisku Bartosza Kurka. Gdy dowiedziałem się, że nie może zagrać, czułem, że możemy mieć kłopoty. Kewin Sasak jednak nie grał za wiele w tych mistrzostwach. To świetny zawodnik, ale tego półfinału niestety nie dźwignął - stwierdził Możdżonek.

Były siatkarz zapytany o polskich zawodników, którzy po starciu z Włochami zasługują na pochwały, postawił na dwa nazwiska. Możdżonek zwrócił uwagę na tych zawodników, którzy po raz pierwszy w swojej karierze znaleźli się w wyjściowej "szóstce" na mecz tak ogromnej rangi.

- Jeżeli miałbym wybrać jednego, to całkiem nieźle prezentował się Kuba Popiwczak. Marcin Komenda też przyzwoicie radził sobie w bardzo trudnych okolicznościach. Nie miał Kurka, jeden zawodnik mu nie kończył akcji, drugi też. On na to reagował. Dla Popiwczaka i Komendy to było niezwykle trudne spotkanie. Pierwsze w kadrze, w szóstce, grając o tak dużą stawkę na wielkiej imprezie. I w dodatku nic się nie układa. Najpierw kontuzja kapitana, a na boisku idzie jak krew z nosa - dodał były reprezentant Polski.

W niedzielnym spotkaniu o trzecie miejsce Możdżonek nie miał najmniejszych wątpliwości, wypowiadając się o szansach podopiecznych Grbicia. - Pokonamy ich, jestem o tym przekonany. Polacy będą rozdrażnieni, a sportowo ponad wszelką wątpliwość są lepszą drużyną - skwitował Możdżonek.

Nikola Grbić: Wszyscy jesteśmy rozczarowani. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marcin Możdżonek w reprezentacji Polski Kirill Kudryavtsev AFP

Na zdjęciu: Marcin Komenda, Jakub Kochanowski, Kewin Sasak, Jakub Nowak i Kamil Semeniuk Oliwia Domanska East News

Nikola Grbić Marcin Golba AFP