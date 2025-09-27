Mocny głos ws. Tomasza Fornala. "Nie był gotowy". Padło inne nazwisko

Mecz Polska - Włochy miał być hitem mistrzostw świata na Filipinach, ale zakończył się już po trzech setach. "Biało-Czerwoni" momentami byli w stanie odskoczyć rywalom nawet na kilka punktów, ale ostatecznie nie wygrali ani jednego seta i to obrońcy tytułu zagrają w niedzielnym finale z sensacyjnie spisującą się Bułgarią.

Sytuacji polskiej drużyny nie ułatwiły problemy zdrowotne kilku zawodników. Paru wicemistrzów olimpijskich sprzed roku w ogóle nie występowało tego lata w kadrze, a tuż przed półfinałem naciągnięty mięsień wykluczył z gry Bartosza Kurka. Do tego problemy z plecami doskwierały Tomaszowi Fornalowi, który pojawił się w meczu z Włochami w trzecim secie, zmieniając Kamila Semeniuka.

Ekspert ocenia wejście Tomasza Fornala. Wytknął to Nikoli Grbiciowi

I to właśnie zmiana Fornala wywołała po spotkaniu dyskusje. Damian Dacewicz, były środkowy reprezentacji Polski, a dziś ekspert Polsatu Sport, w pomeczowym studiu zwrócił uwagę na to, że przyjmujący nie był w pełni gotowy do gry. I jasno przekazał, co myśli o tej decyzji selekcjonera Nikoli Grbicia.

Nie była to dobra zmiana. Musiałby być w top formie. A jeżeli nie dostaje piłki w ataku, to jest to wskazówka, że nie był na ten moment gotowy, by wejść i pomóc naszej reprezentacji. Przy Tomku musi się zawsze dużo zadziać dobrego, jeśli chodzi o ofensywę, i szalonego. Coś takiego, co mogłoby ponieść naszą reprezentację. To dzieje się przy Fornalu, kiedy wchodzi i gra. A on wchodzi i nie gra ofensywą, nie dostaje żadnej piłki, niczego na siatce nie mógł pokazać

Fornal rozegrał pełną trzecią partię, pomógł drużynie w obronie, starał się też mentalnie pobudzić drużynę. Przyjął sześć zagrywek rywali ze wskaźnikiem tzw. pozytywnego przyjęcia na poziomie 50 procent. Ale rozgrywający Marcin Komenda nie wystawił mu ani jednej piłki do ataku. To może wskazywać na to, że po problemach z plecami przyjmujący rzeczywiście nie był w pełni gotowy do gry w ofensywie.

"Mamy informacje z treningów, on dopiero wczoraj wrócił do ataków i to też nie na sto procent" - doprecyzował prowadzący studio Jerzy Mielewski.

Jasny głos po półfinale Polska - Włochy. Na tapecie Artur Szalpuk. "Powinien się pojawić"

Na przyjęciu w parze z Semeniukiem półfinał rozpoczął Wilfredo Leon, który rozegrał niema pełne spotkanie, choć w końcówkach setów Grbić próbował poprawiać przyjęcie w drużynie Maksymilianem Graniecznym, który zastępował urodzonego na Kubie zawodnika. Ani na chwilę szansy nie dostał jednak czwarty przyjmujący polskiej kadry.

Mecz z Włochami w rezerwie spędził Artur Szalpuk. To jego obecność w kadrze była jedną z największych niespodzianek selekcji Grbicia - wygrał rywalizację z Bartoszem Bednorzem. Zasłużył sobie jednak na szansę świetnymi występami w Lidze Narodów. Od początku tamtych rozgrywek był jednym z najlepszych polskich siatkarzy i pozostał w kadrze do końca sezonu reprezentacyjnego.

W MŚ na Filipinach rozegrał jednak rolę epizodyczną, dostał od Grbicia tylko krótkie chwile gry w początkowej fazie turnieju. Dacewicz wskazuje, że to Szalpuk mógł dostać szansę przeciwko Włochom kosztem Fornala.

"Powinien w tym momencie Szalpuk się pojawić, bo jest zdrowy. Nie spróbować takiego zawodnika, kiedy masz go w kwadracie dla rezerwowych, to jest coś nie tak. Brak zaufania totalnie do zawodnika. Przecież Szalpuk to nie jest zawodnik, który pojawił się tam przypadkowo, tylko wybrany z selekcji ktoś, kto ma pomóc naszej reprezentacji" - podkreśla były reprezentant Polski.

Teraz "Biało-Czerwoni" muszą jednak pozbierać się po porażce, bo do rozegrania pozostał im jeszcze jeden mecz - spotkanie o brąz z Czechami. Początek w niedzielę o godz. 8.30 czasu polskiego.

