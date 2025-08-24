Już jakiś czas temu zakończyła się pierwsza część sezonu reprezentacyjnego 2025. Za jej umowny koniec uznaje się finał Ligi Narodów, czyli coroczne rozgrywki z udziałem najlepszych drużyn na świecie. W tej edycji najlepsza po raz drugi w historii okazała się kadra Polski, która prawdziwie zdominowała turniej finałowy w chińskim Ningbo nie tracąc w zmaganiach chociażby seta.

W decydującym o zwycięstwie meczu podopieczni Nikoli Grbicia pewnie pokonali Włochów. Ich dyspozycja podczas całego turnieju potwierdziła, że są w bardzo dobrej formie i będą się liczyć w mistrzostwach świata. Dziennikarze i eksperci bez dwóch zdań umieszczają ich w gronie faworytów do złota, a jednocześnie do obrony tytułu zdobytego w 2022 roku.

Podczas mistrzostw kadra Ferdinando De Giorgiego w grupie zmierzy się z Ukrainą, Belgią oraz Algierią. W dalszej fazie zmagań, a dokładniej w ewentualnym półfinale bardzo prawdopodobne byłoby spotkanie z Polską.

Warunkiem są oczywiście wygrane w poprzednich meczach i dojście do najlepszej czwórki. To może jednak okazać się niezwykle trudne, szczególnie ze względu na nagłą kontuzję kluczowego zawodnika Włochów, Daniele Lavii.

Poważna kontuzja Lavii, wypada na bardzo długo

Jak poinformował aktualny zespół przyjmującego, Trentino Volley zawodnik podczas treningu z reprezentacją doznał złamania wieloodłamowego z towarzyszącymi uszkodzeniami ścięgien palca czwartego i piątego prawej ręki.

- Zawodnik przeszedł operację nastawienia, stabilizacji kości i zszycia ścięgna w szpitalu Borgo Trento w Weronie, pod przewodnictwem lekarza naczelnego dr. Massimo Coraina. Czas rekonwalescencji, który będzie bardzo długi, jest nadal oceniany. Władze klubu skupiają się dziś wyłącznie na jak najszybszym powrocie Daniele, aby rozpocząć jak najwłaściwszą pracę fizyczną i terapeutyczną w celu optymalnego powrotu zawodnika do zdrowia - napisano w oświadczeniu.

Mistrzostwa świata rozpoczną się 12, a zakończą 28 września. Wszystko odbędzie się na Filipinach.

Siatkarze reprezentacji Włoch. Z nr 15 Daniele Lavia CEV.eu materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski podczas turnieju finałowego LN w Ningbo SUO XIANGLU AFP