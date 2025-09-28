Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mistrzowie świata pozostają na tronie. Siatkarski nokaut na koniec turnieju

Damian Gołąb

Włoscy siatkarze po raz drugi z rzędu triumfują w mistrzostwach świata. Dzień po tym, jak pokonali Polskę w trzysetowym półfinale, rozstrzygnęli ostatni mecz turnieju w czterech partiach. Nie dali szans sensacyjnym finalistom z Bułgarii, którzy po raz pierwszy grali w finale mistrzostw świata. Bohaterem włoskiej drużyny był atakujący Yuri Romano, którego ataki i zagrywki rozbijały rywali. To już piąty w historii triumf Włoch w mistrzostwach świata. Więcej razy turniej wygrywała tylko reprezentacja ZSRR.

Siatkarze reprezentacji Włoch obronili mistrzostwo świata
Siatkarze reprezentacji Włoch obronili mistrzostwo świataVolleyballWorldmateriały prasowe

W mistrzostwach świata na Filipinach po raz pierwszy w historii uczestniczyły aż 32 drużyny. Tuż przed finałem z brązowego medalu cieszyła się reprezentacja Polski, która pokonała Czechy i podniosła się po przegranej z Włochami. Obrońcy tytułu sprzed trzech lat w decydującym meczu spotkali się z jedną z największych sensacji turnieju, czyli wracającą po 19 latach na podium MŚ Bułgarią.

Finał rozpoczął się od wyrównanej gry. Na początku 6:4 prowadzili Włosi, ale Bułgarzy szybko odwrócili wynik. Opierali atak na świetnym w tym turnieju Aleksandyrze Nikołowie, najlepiej punktującym zawodniku turnieju. I Bułgaria prowadziła 14:12. Tyle że od tego momentu przegrała pięć akcji z rzędu. Zagrywkami ich linię przyjęcia naruszył Mattia Bottolo, w ataku bezlitośnie punktował Yuri Romano. I to obrońcy tytułu pewnie wygrali końcówkę, zwyciężając 25:21.

Włosi dominowali w finale przez dwa sety. Bułgarzy odpowiedzieli, Alaksandyr Nikołow szalał

Drugą partię również lepiej rozpoczęli Włosi. Simone Anzani, który wskoczył do podstawowego składu na finał, w efektowny sposób zablokował atak ze środka Bułgarów. Po chwili faworyci "odpalili" jednak kolejne świetne zagrywki i prowadzili już 8:5. O pierwszą przerwę poprosił trener Bułgarów Gianlorenzo Blengini, Włoch z Turynu, który w przeszłości prowadził reprezentację swojej ojczyzny.

Tyle że po powrocie na boisko Włosi wygrali dwie kolejne akcje. Bułgarom nie pomagało to, że celowali zagrywką w Alessandro Michieletto, chcąc w ten sposób ograniczyć możliwości włoskiej gwiazdy w ataku. I dość sprawnie doprowadzili do remisu 11:11. A po chwili zaczęli budować przewagę. Przez kilka minut między drużynami utrzymywały się dwa, trzy punkty różnicy, aż w końcu w polu zagrywki pojawił się Romano. Zaserwował aż trzy asy z rzędu i Bułgarzy nie mieli już szans na odpowiedź. Włosi wygrali 25:17.

    Bułgarzy nie złożyli jednak broni. W trzecim secie poprawili dokładność przyjęcia, dzięki czemu ich niespełna 19-letni rozgrywający Simeon Nikołow mógł urozmaicić grę drużyny. Cały czas liderem drużyny był jednak jego starszy o trzy lata brat Aleksandyr. Radził sobie nawet w trudnych sytuacjach, a kiedy do tego dołączył jeszcze bułgarski blok, drużyna Nikołowów prowadziła już 15:10.

    Po włoskiej stronie zaczęły się kłopoty, ale i zmiany. Na boisku pojawił m.in. się 21-letni przyjmujący Luca Porro, ale Bułgarzy nadal bombardowali rywali z pola zagrywki. W końcówce asami serwisowymi popisał się jeszcze Martin Atanasow i jego zespół wygrał zdecydowanie, 25:17.

    Cztery sety w meczu Włochy - Bułgaria. Mistrzowie świata pozostają na tronie

    Po porażce w trzecim secie Włosi od początku kolejnej partii zaczęli mocno naciskać na rywali. Szybko uciekli aż na sześć punktów i to Blengini szukał pomocy wśród rezerwowych. Trener Bułgarów szybko wykorzystał dwie przerwy, ale Włosi jeszcze dorzucili coś do swoje przewagi i wygrywali 12:6. Wkrótce kolejny jeden punkt zaliczki dał im szczelny blok. As serwisowy Bottolo sprawił, że prowadzili już 19:10. Takiej przewagi nie sposób było stracić. Włosi po chwili mogli triumfować, w czwartym i ostatnim secie finału wygrali 25:10.

    Dla reprezentacji Włoch to piąte mistrzostwo świata w historii. Poprzednie zdobyli trzy lata temu, w finale pokonując Polskę. Dla Bułgarii to szósty medal w historii, drugi srebrny - ale po 19 latach przerwy od poprzedniego krążka. Gdy w 1970 r. również zajęli drugie miejsce, finału nie rozgrywano, o miejscach na podium decydowały rozgrywki w grupie finałowej.

    Mistrzostwa Świata
    Finał
    28.09.2025
    12:30
    Zakończony
    Groźne zderzenie reprezentantów Polski! To mogło skończyć się kontuzją. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Dwóch siatkarzy w zielono-białych strojach skupionych podczas odbioru piłki na boisku, w tle widok siatki oraz przeciwnicy w niebieskich koszulkach obserwujący akcję.
    MŚ siatkarzy. Kadr z meczu Włochy - BułgariaVolleyballWorldmateriały prasowe
    Akcja podczas meczu siatkówki, zawodnicy w niebieskich i białych strojach rywalizują przy siatce, jeden z nich wykonuje atak, podczas gdy dwóch przeciwników próbuje zablokować piłkę.
    Atakuje Yuri Romano, jeden z bohaterów finału mistrzostw świata siatkarzyVolleyballWorldmateriały prasowe
    Siatkarz w niebieskim stroju wykonujący odbiór piłki podczas meczu, dynamiczna poza, intensywne skupienie na twarzy sportowca, piłka w górnej części przy jego rękach, jasne boisko sportowe jako tło.
    Alessandro Michieletto, przyjmujący reprezentacji WłochVolleyballWorldmateriały prasowe

