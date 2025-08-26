Mistrzostwa bez gwiazdy. Długa operacja, to był koszmar. "Przerażeni widokiem"

Włoskie reprezentacje siatkarskie nie mają ostatnio szczęścia do urazów. W trakcie kobiecego czempionatu z problemami zdrowotnymi zmaga się Carlotta Cambi, druga rozgrywająca drużyny. Julio Velasco z tego powodu musiał dokonać korekt w zespole i wspomniana zawodniczka drugi mecz na mundialu zagrała na pozycji libero. 29-latka szybko powinna wrócić do pełnej sprawności, w przeciwieństwie do Daniele Lavii. Przyjmujący zakończył sezon reprezentacyjny już kilka dni temu. Powód? Złamanie ręki z przemieszczeniem oraz uszkodzenie palców.

Dramat wydarzył się podczas przygotowań drużyny do nadchodzących mistrzostw świata. Do wtorku opinia publiczna wiedziała jedynie o urazie. Nowe informacje w sprawie przedstawił dopiero 26 sierpnia dyrektor generalny Itasu Trentino, Bruno Da Re. Działacz jest niepocieszony, ponieważ siatkarza czeka długa rehabilitacja i prawdopodobnie straci on większą część sezonu klubowego.

Jak więc doszło do koszmaru? "Lavia wykonywał szczególne (i, według niektórych, niekonwencjonalne) ćwiczenie, aby trenować ramiona i równowagę: stał na platformie z 15-kilogramowym ciężarem. Najwyraźniej stracił równowagę, a ciężar spadł prostopadle na jego prawą rękę. Jego koledzy z reprezentacji byli świadkami zdarzenia, "przerażeni widokiem" - przyznał Bruno Da Re na łamach "iltquotidiano.it".

Daniele Lavia operowany przez trzy godziny. Teraz czas na długą rehabilitację

Następnie do akcji wkroczyli lekarze. Przyjmujący na stole operacyjnym leżał łącznie przez trzy godziny. "W raporcie medycznym napisano: "wieloodłamowe złamanie otwarte z towarzyszącymi uszkodzeniami ścięgien zarówno czwartego, jak i piątego palca prawej ręki". Lavia przeszedł operację repozycji, stabilizacji kości i zszycia ścięgien w szpitalu Borgo Trento w Weronie. Lekarze poinformowali również o bardzo długim okresie rekonwalescencji" - czytamy dalej na łamach włoskiego portalu.

To ważna wiadomość między innymi dla Polaków. Włosi bronią tytułu i na pewno celują w powtórzenie spektakularnego sukcesu. Bez Daniele Lavii ekipa z Półwyspu Apenińskiego ma jednak mocno utrudnione zadanie.

Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze reprezentacji Włoch. Z nr 15 Daniele Lavia, z nr 6 Simone Giannelli CEV.eu materiały prasowe

Włoch Daniele Lavia, mistrz Europy w siatkówce 2021 Paweł Czado INTERIA.PL

Siatkarze reprezentacji Włoch w meczu z Niemcami volleyballworld.com materiały prasowe