Mistrz świata z 1974 roku: Wierzę w naszych środkowych i Bartosza Kurka

Stanisław Gościniak: - To już jest absolutna czołówka. Walka o medale oznacza, że nikt nie odpuści do samego końca, te mecze będą bardzo zaciekłe. Taki jak ostatni mecz ze Stanami. Był wyjątkowo zacięty: dobrze, że wygrał polski zespół, ale przecież Amerykanom też niewiele brakowało. Końcówka wzbudziła mnóstwo emocji. To samo będzie dzisiaj. Brazylia to świetny zespół, doświadczony i utytułowany.