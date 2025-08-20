Mistrz olimpijski straszy Polaków, brutalna diagnoza. Tego Grbić się nie spodziewał

W najlepsze trwa siatkarski sezon reprezentacyjny 2025. Podczas niego świetnie spisuję się kadra Polski mężczyzn, która po niezłej fazie zasadniczej Ligi Narodów całkowicie zdominowała turniej finałowy i bez straty seta sięgnęła po raz drugi w historii po złoto tych rozgrywek.

Aktualnie zawodnicy Nikoli Grbicia znajdują się w Zakopanem, gdzie szlifują formę przed nadchodzącymi mistrzostwami świata. "Biało-Czerowni" zdecydowanie będą jednymi z głównych kandydatów do złota, co poza wynikami sportowymi potwierdza także jeden z kluczowych zawodników kadry Francji, Jenia Grebennikov.

Ten w rozmowie z "RMC Sport" wskazał, że Polska i Włochy grają niesamowicie i są liderami we wszystkich siatkarskich płaszczyznach. Włosi podobnie, jak Polacy notują udany sezon i zdobyli już srebro Ligi Narodów, co również stawia ich w roli faworyta do złota czempionatu.

- Polska i Włochy to zdaniem ekspertów najwięksi faworyci do zdobycia tytułu mistrza świata. Są niesamowici. We wszystkich rubrykach - mówił cytowany przez Jakuba Balcerzaka.

Grebennikov zdradza, tego nie mają inni. Francja wyjątkowa

Co ciekawe, w jego opinii reprezentacja Francji podejdzie do tego turnieju w specjalny sposób, ponieważ jest to jedyne trofeum, którego brakuje jej w swoim dorobku.

Ta wygrała w swojej historii mistrzostwa Europy, Ligę Światową, Ligę Narodów czy dwukrotnie igrzyska olimpijskie, za to nigdy nie zameldowała się, chociażby w finale mistrzostw świata.

Grebennikov wskazał to, jako dodatkową motywację, której nie mają inne drużyny. Słowa te brzmią bardzo poważnie i ostrzegawczo dla zespołu Grbicia.

Wygraliśmy igrzyska olimpijskie, mistrzostwa Europy, Ligę Światową i Ligę Narodów. Brakuje nam tylko złota na mistrzostwach świata. To nas niesamowicie motywuje. To dla nas dodatkowa motywacja, której inni nie mają

Siatkarze reprezentacji Polski w Zakopanem będą przebywać do 25 sierpnia. Następnie udadzą się na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, a 4 września przystąpią do ostatecznego przed mistrzostwami świata sprawdzianu, bowiem wtedy zmierzą się towarzysko z Brazylią.

6 września natomiast udadzą się na Filipiny, gdzie rozegrane zostaną mistrzostwa świata (12-28 września). W swojej grupie Polacy zmierzą się z Holandią, Katarem i Rumunią.

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momenty Polsat Sport Polsat Sport

Jenia Grebennikov Natalia Kolesnikova AFP

Nikola Grbić Oliwia Domanska East News

Reprezentacja Polski w siatkówce SUO XIANGLU AFP