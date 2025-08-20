Mistrz olimpijski straszy Polaków, brutalna diagnoza. Tego Grbić się nie spodziewał
Już za nieco ponad trzy tygodnie najlepsze męskie reprezentacje świata przystąpią do siatkarskich mistrzostw świata. Wśród nich nie zabraknie kadry Polski, która bez dwóch zdań będzie jednym z głównych faworytów do złota. O czołowe miejsce w turnieju zawalczy także drużyna Francji, która ma do turnieju szczególne podejście, o czym opowiedział libero, Jenia Grebennikov.
W najlepsze trwa siatkarski sezon reprezentacyjny 2025. Podczas niego świetnie spisuję się kadra Polski mężczyzn, która po niezłej fazie zasadniczej Ligi Narodów całkowicie zdominowała turniej finałowy i bez straty seta sięgnęła po raz drugi w historii po złoto tych rozgrywek.
Aktualnie zawodnicy Nikoli Grbicia znajdują się w Zakopanem, gdzie szlifują formę przed nadchodzącymi mistrzostwami świata. "Biało-Czerowni" zdecydowanie będą jednymi z głównych kandydatów do złota, co poza wynikami sportowymi potwierdza także jeden z kluczowych zawodników kadry Francji, Jenia Grebennikov.
Ten w rozmowie z "RMC Sport" wskazał, że Polska i Włochy grają niesamowicie i są liderami we wszystkich siatkarskich płaszczyznach. Włosi podobnie, jak Polacy notują udany sezon i zdobyli już srebro Ligi Narodów, co również stawia ich w roli faworyta do złota czempionatu.
- Polska i Włochy to zdaniem ekspertów najwięksi faworyci do zdobycia tytułu mistrza świata. Są niesamowici. We wszystkich rubrykach - mówił cytowany przez Jakuba Balcerzaka.
Grebennikov zdradza, tego nie mają inni. Francja wyjątkowa
Co ciekawe, w jego opinii reprezentacja Francji podejdzie do tego turnieju w specjalny sposób, ponieważ jest to jedyne trofeum, którego brakuje jej w swoim dorobku.
Ta wygrała w swojej historii mistrzostwa Europy, Ligę Światową, Ligę Narodów czy dwukrotnie igrzyska olimpijskie, za to nigdy nie zameldowała się, chociażby w finale mistrzostw świata.
Grebennikov wskazał to, jako dodatkową motywację, której nie mają inne drużyny. Słowa te brzmią bardzo poważnie i ostrzegawczo dla zespołu Grbicia.
Wygraliśmy igrzyska olimpijskie, mistrzostwa Europy, Ligę Światową i Ligę Narodów. Brakuje nam tylko złota na mistrzostwach świata. To nas niesamowicie motywuje. To dla nas dodatkowa motywacja, której inni nie mają
Siatkarze reprezentacji Polski w Zakopanem będą przebywać do 25 sierpnia. Następnie udadzą się na Memoriał Huberta Jerzego Wagnera, a 4 września przystąpią do ostatecznego przed mistrzostwami świata sprawdzianu, bowiem wtedy zmierzą się towarzysko z Brazylią.
6 września natomiast udadzą się na Filipiny, gdzie rozegrane zostaną mistrzostwa świata (12-28 września). W swojej grupie Polacy zmierzą się z Holandią, Katarem i Rumunią.