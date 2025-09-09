Michał Winiarski podjął decyzję, siatkarz wszystko ujawnia. Znak dla Polaków
Już 12 września rozpocznie się najważniejszy turniej sezonu siatkarskiego reprezentacyjnego, mistrzostwa świata. Wśród drużyn uczestniczących nie zabraknie kadry Niemiec prowadzonej przez Michała Winiarskiego. Zdecydowanym liderem drużyny będzie Georg Grozer. W rozmowie z DPA wskazał, że Niemcy chcą walczyć o medal, podobnie jak reprezentacja Polski.
W piątek na Filipinach rozpoczną się siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn. Turniej potrwa do 28 września i będzie toczył się jedynie w dwóch halach. Zdecydowanie jednym z faworytów do wygrania całych zmagań jest kadra Polski, która w tym sezonie wygrała już Ligę Narodów.
Podopieczni Nikoli Grbicia w drodze do ewentualnego finału będą jednak musieli pokonać kilka mocnych drużyn. W przypadku wygranych spotkań przez faworytów w 1/8 finału będzie to Kanada, w ćwierćfinale Japonia, a w półfinale może być to Francja lub Włochy. Ciekawie prezentuje się sytuacja po drugiej stronie "drzewka turniejowego", bowiem jest zdecydowanie słabsza.
Pewniakiem do znalezienia się w czwórce jest Brazylia, niedawni brązowi medaliści Ligi Narodów. Nie ma za to drugiej aż tak mocnej drużyny. O to miejsce powalczyć mogą Niemcy. Zespół prowadzony przez polskiego szkoleniowca, Michała Winiarskiego jest po małych rewolucjach.
Karierę reprezentacyjną zakończyli Christian Fromm czy Lukas Kampa, dotychczasowy kapitan. Jego rolę przejął bardzo doświadczony atakujący, Georg Grozer. W rozmowie z Deutsche Presse-Agentur wskazał, że mimo to drużyna zyskała nowych, utalentowanych graczy.
- Straciliśmy cennych zawodników z dużym doświadczeniem na różnych pozycjach, natomiast zyskaliśmy kilku utalentowanych - powiedział.
Grozer wspomniał o medalu, odważna deklaracja
Co więcej, 40-latek zdradził, że jeżeli zespół będzie się odpowiednio prezentować, to może powalczyć o medal. Pierw jednak muszą się zmierzyć w fazie grupowej, gdzie zmierzą się ze Słowenią, Bułgarią i Chile.
Jeśli się rozkręcimy, złapiemy rytm i pokażemy, na co nas stać, naprawdę możemy zdobyć medal
Terminarz reprezentacji Niemiec na mistrzostwach świata:
13 września, sobota
Niemcy - Bułgaria, godz. 11:30
15 września, poniedziałek
Niemcy - Chile, godz. 7:30
17 września, środa
Niemcy - Słowenia, godz. 15:00