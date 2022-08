Media zachwycone dominacją polskich siatkarzy. "Zmiażdżyli rywali"

Za nami weekend pełen siatkarskich emocji. Najtrudniejsze starcie jednak dopiero przed "Biało-Czerwonymi". Polska w fazie grupowej musiała zmierzyć się już z Bułgarią i Meksykiem. 30 sierpnia polscy siatkarze zagrają przeciwko USA. Do tej pory drużyna Nikoli Grbicia radziła sobie znakomicie. Pierwsze spotkanie z bułgarskimi zawodnikami zakończyło się wynikiem 3-0, podobnie jak w meczu z Meksykiem. Polacy nie dali rywalom szans na boisku, ich dominację zauważyły nawet zagraniczne media.

Media wprost o "Biało-Czerwonych": "Zmiażdżyli Meksyk"

Drużyna przeciwka nie miała praktycznie nic do powiedzenia. Polska, podobnie jak USA, są już całkowicie pewne wejścia do fazy pucharowej

Na portalu "World of Volley" doceniono nie tylko siatkarzy, ale także publiczność, która zgromadziła się w niedzielę na katowickim Spodku: "Ogłuszający doping z trybun obezwładnił latynoamerykański zespół złożony głównie z nieprzyzwyczajonych do takiej atmosfery pół amatorów. Mecz przebiegał tak, jak oczekiwała tego 12-tysięczna publiczność w Katowicach. Zwycięstwo 'Biało-Czerwonych' zapewniło im awans do 1/8 finału".