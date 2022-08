Mecz z USA odpowie nam czy Polska jest faworytem do zdobycia mistrzostwa

Paweł Czado: To było to?

Marcin Możdżonek: - Można uznać, że tak. Zawsze jestem pod wrażeniem kiedy reprezentacja gra w Spodku, kibice są w Katowicach fantastyczni. Nasi siatkarze spisali się w tym pierwszym rzeczywiście świetnie. Rozbili Bułgarię, bo są dziś od niej drużyną zwyczajnie dużo lepszą. Mamy w składzie bez wątpienia lepszych siatkarzy i większe indywidualności. To nie jest już ta Bułgaria co wcześniej. Gra w niej co prawda siatkarz o nazwisku Nikołow, ale to Aleksandyr. A to jego ojciec, Władimir, był doskonałym zawodnikiem [m.in. brązowym medalistą MŚ w Japonii, w 2006 roku, przyp. aut.].