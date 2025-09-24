Mecz Polska - Turcja. Siatkówka. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy Polska - Turcja zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:00. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale otwartego Polsatu, a także Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platfo

my Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Norbert Huber z życzeniami na 86. urodziny mistrza olimpijskiego Mariana Kasprzyka Artur Gac TV Interia

Polska - Turcja. Ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy. O której godzinie mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Polscy siatkarze świetnie radzą sobie na tegorocznych mistrzostwach świata. W dotychczasowych czterech spotkaniach nasz zespół stracił tylko dwa sety. Jednego w meczu 1/8 finału z Kanadą, którą Polacy pokonali rzecz jasna 3:1.

W ćwierćfinale MŚ przyjdzie im zmierzyć się z Turcją. Ekipa znad Bosforu w 1/8 finału zagrała z Holandią i pokonała ją dokładnie w takim samym stosunku, jak Polacy w fazie grupowej, czyli 3:1.

Ostatnie dwa spotkania Polaków z Turcją były bardzo jednostronne. Zarówno w tym, jak i w poprzednim sezonie Biało-Czerwoni zwyciężali 3:0. Były to pierwsze bezpośrednie starcia tych reprezentacji od 2016 roku. Reprezentacja Polski będzie zatem wyraźnym faworytem tej rywalizacji.

Ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy Polska - Turcja zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale otwartego Polsatu, a także Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

Siatkówka, Polska - Kanada. Bartosz Kurek po raz kolejny pokazał się z dobrej strony VolleyballWorld materiały prasowe

Kamil Semeniuk w trakcie meczu Polska - Kanada VolleyballWorld materiały prasowe