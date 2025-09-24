Mecz Polska - Turcja. Siatkówka. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]
Reprezentacja Polski siatkarzy w ćwierćfinale mistrzostw świata zagra z Turcją. Ostatnie mecze Biało-Czerwonych z tym zespołem rozstrzygały się bardzo pomyślnie. Jak będzie tym razem? O której godzinie grają siatkarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Turcja na MŚ siatkarzy? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.
Ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy Polska - Turcja zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:00. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale otwartego Polsatu, a także Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platfo
my Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.
Polscy siatkarze świetnie radzą sobie na tegorocznych mistrzostwach świata. W dotychczasowych czterech spotkaniach nasz zespół stracił tylko dwa sety. Jednego w meczu 1/8 finału z Kanadą, którą Polacy pokonali rzecz jasna 3:1.
W ćwierćfinale MŚ przyjdzie im zmierzyć się z Turcją. Ekipa znad Bosforu w 1/8 finału zagrała z Holandią i pokonała ją dokładnie w takim samym stosunku, jak Polacy w fazie grupowej, czyli 3:1.
Ostatnie dwa spotkania Polaków z Turcją były bardzo jednostronne. Zarówno w tym, jak i w poprzednim sezonie Biało-Czerwoni zwyciężali 3:0. Były to pierwsze bezpośrednie starcia tych reprezentacji od 2016 roku. Reprezentacja Polski będzie zatem wyraźnym faworytem tej rywalizacji.
