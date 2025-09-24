Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mecz Polska - Turcja. Siatkówka. O której godzinie? Gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Reprezentacja Polski siatkarzy w ćwierćfinale mistrzostw świata zagra z Turcją. Ostatnie mecze Biało-Czerwonych z tym zespołem rozstrzygały się bardzo pomyślnie. Jak będzie tym razem? O której godzinie grają siatkarze? Gdzie oglądać mecz Polska - Turcja na MŚ siatkarzy? Siatkówka. Transmisja na żywo, stream. Relacja tekstowa oraz wynik w Interii Sport.

Ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy Polska - Turcja zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:00. Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale otwartego Polsatu, a także Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

my Polsat Box Go. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Polska - Turcja. Ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy. O której godzinie mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM]

Polscy siatkarze świetnie radzą sobie na tegorocznych mistrzostwach świata. W dotychczasowych czterech spotkaniach nasz zespół stracił tylko dwa sety. Jednego w meczu 1/8 finału z Kanadą, którą Polacy pokonali rzecz jasna 3:1.

Ostatnie dwa spotkania Polaków z Turcją były bardzo jednostronne. Zarówno w tym, jak i w poprzednim sezonie Biało-Czerwoni zwyciężali 3:0. Były to pierwsze bezpośrednie starcia tych reprezentacji od 2016 roku. Reprezentacja Polski będzie zatem wyraźnym faworytem tej rywalizacji.

Ćwierćfinał mistrzostw świata siatkarzy Polska - Turcja zostanie rozegrany dzisiaj o godzinie 14:00. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Transmisję na żywo z tego meczu będzie można oglądać na kanale otwartego Polsatu, a także Polsatu Sport 1 i Polsatu Sport Extra 2. Dostępny będzie również stream online dla abonentów platformy Polsat Box Go.

