Mateusz Bieniek: "Są czasem takie dni, że stoi się tam gdzie piłka spada"

Mateusz Bieniek schodził po meczu z Brazylią zmęczony, ale szczęśliwy. - Zagrały dwie świetne drużyny, nikt nie odpuszczał. Nie było momentu, w którym wynik byłby tak naprawdę bezpieczny - przyznał. - Ale kiedy przychodzi ciężki moment to umiemy już reagować. Nawet chwili zwątpienia nie było! Brawa również dla Brazylijczyków, bo zagrali dzisiaj znakomicie, tak, że nie mieliśmy tyle możliwości żeby atakować. Ale najważniejsze jest zwycięstwo! Jeśli zawsze mamy tak wygrywać po pięciu setach, to nie mam nic przeciwko - uśmiechał się siatkarz.

Bieniek: Stoję o własnych siłach

Brazylijczycy dobrze przyjmowali. Czy ciężko się grało przeciwko takiemu stylowi? - Pod względem taktycznym Brazylijczycy to jedna z topowych reprezentacji na świecie. Po pierwszym secie trener apelował do nas żebyśmy byli cierpliwi, bo oni - jak mówiłem - grali bardzo dobrze w przyjęciu, mimo że my przecież bardzo dobrze zagrywaliśmy. Najważniejsze jednak , że to wytrzymaliśmy i cały czas rywalizowaliśmy na dobrym poziomie.