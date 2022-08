Mateusz Bieniek: Musimy między sobą poprawić komunikację

Czy po meczu wygranym w takim stylu może być cokolwiek do poprawy ? - W trzecim secie przy zagrywce Swetosława Gocewa uciekło nam kilka punktów, a nie były to przecież jakieś ostre zagrywki. Musimy więc poprawić komunikację między sobą, szczególnie ja z naszą linią przyjęcia. Ale reszta elementów była na takim poziomie, że ciężko się do czegokolwiek przyczepić - uznał Mateusz Bieniek.