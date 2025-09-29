Partner merytoryczny: Eleven Sports

Mama Tomasza Fornala zareagowała na brązowy medal siatkarzy. Jaśniej się nie dało

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W niedzielę siatkarze reprezentacji Polski pokonali Czechów w starciu o 3. miejsce mistrzostw świata i zdobyli brązowy medal. Wynik ten odbił się szerokim echem w mediach i środowisku siatkarskim. Dzień po zakończeniu zmagań swoje zdanie odnośnie tego krążka zdradził Tomasz Fornal, który zamieścił wymowny wpis. Co ciekawe, skomentowała go jego mama, Dorota, która jasno skomentowała medal.

Tomasz Fornal
Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTERReporter

Od zwycięstwa do zwycięstwa szła kadra Nikoli Grbicia podczas tegorocznych mistrzostw świata na Filipinach. Polacy pokonali w grupie Rumunię, Katar i Holandię, dzięki czemu awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. W ten sposób w 1/8 finału fazy pucharowej spotkali się z teoretycznie słabszym rywalem, Kanadą. Spotkanie zakończyło się rezultatem 3:1, a w ćwierćfinale czekała już Turcja.

Siatkarze pokonali rywali w trzech setach i bez większych problemów zameldowali się w strefie medalowej. Prawdziwy sprawdzian nadszedł w półfinale, bowiem przeciwnikami okazali się obrońcy tytułu, Włosi. Mecz rozstrzygnął się na niekorzyść Polaków, którzy ulegli 0:3 i mogli liczyć już "tylko" na brązowy medal.

    W starciu decydującym o medalu wicemistrzowie olimpijscy z Paryża zdołali pokonać 3:1 Czechów, dzięki czemu zdobyli czwarty medal z rzędu na imprezie tej rangi. Wynik ten nie każdego zadowala. Są jednak tacy, którzy otwarcie przyznają, że medal ten jest sukcesem, w tym m.in. Tomasz Fornal, który jasno skomentował brąz w mediach społecznościowych.

    - Każdy medal trzeba szanować, to był dobry sezon - napisał.

    Mama Tomasza Fornala komentuje brąz, jasny przekaz

    Post ten skomentowała mama przyjmującego, Dorota. Przyznała, że jest bardzo dumna z tego wyniku i życzy każdemu takich dzieci, które spełniają marzenia.

    Jesteście naszą dumą, życzę wszystkim rodzicom takich dzieci, które spełniają marzenia i są jednymi z najlepszych na świecie
    czytamy.

    Teraz zawodnicy Nikoli Grbicia rozjadą się do swoich klubów, gdzie niebawem rozpoczną ligowe zmagania, w tym m.in. PlusLigi. Pierwsza kolejka zaplanowana jest za niespełna miesiąc, a dokładniej na 22 października.

    MŚ siatkarzy - najlepsze bloki turnieju. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zawodnik drużyny siatkarskiej ubrany w zielony strój z polską flagą i logo sponsorów, skupiony podczas rozmowy z kolegą z drużyny, w tle rozmazani inni zawodnicy.
    Tomasz Fornalvolleyball worldmateriały prasowe
    Zawodnik siatkarski w koszulce reprezentacji Polski obejmuje kolegę z drużyny podczas meczu, obaj ubrani w stroje sportowe i otoczeni przez innych graczy na tle siatkarskiego boiska.
    Tomasz Fornal i Jakub PopiwczakVolleyballWorldmateriały prasowe
    Siatkarz w zielonym stroju z numerem 21 trzyma piłkę do siatkówki, skoncentrowany przed serwisem, na jego koszulce widoczne logotypy sponsorów oraz flaga Polski, rozgrywka odbywa się w hali sportowej z publicznością w tle.
    Tomasz Fornalvolleyball worldmateriały prasowe

