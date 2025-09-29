Mama Tomasza Fornala zareagowała na brązowy medal siatkarzy. Jaśniej się nie dało

Od zwycięstwa do zwycięstwa szła kadra Nikoli Grbicia podczas tegorocznych mistrzostw świata na Filipinach. Polacy pokonali w grupie Rumunię, Katar i Holandię, dzięki czemu awansowali do fazy pucharowej z pierwszego miejsca. W ten sposób w 1/8 finału fazy pucharowej spotkali się z teoretycznie słabszym rywalem, Kanadą. Spotkanie zakończyło się rezultatem 3:1, a w ćwierćfinale czekała już Turcja.

Siatkarze pokonali rywali w trzech setach i bez większych problemów zameldowali się w strefie medalowej. Prawdziwy sprawdzian nadszedł w półfinale, bowiem przeciwnikami okazali się obrońcy tytułu, Włosi. Mecz rozstrzygnął się na niekorzyść Polaków, którzy ulegli 0:3 i mogli liczyć już "tylko" na brązowy medal.

W starciu decydującym o medalu wicemistrzowie olimpijscy z Paryża zdołali pokonać 3:1 Czechów, dzięki czemu zdobyli czwarty medal z rzędu na imprezie tej rangi. Wynik ten nie każdego zadowala. Są jednak tacy, którzy otwarcie przyznają, że medal ten jest sukcesem, w tym m.in. Tomasz Fornal, który jasno skomentował brąz w mediach społecznościowych.

- Każdy medal trzeba szanować, to był dobry sezon - napisał.

Mama Tomasza Fornala komentuje brąz, jasny przekaz

Post ten skomentowała mama przyjmującego, Dorota. Przyznała, że jest bardzo dumna z tego wyniku i życzy każdemu takich dzieci, które spełniają marzenia.

Jesteście naszą dumą, życzę wszystkim rodzicom takich dzieci, które spełniają marzenia i są jednymi z najlepszych na świecie

Teraz zawodnicy Nikoli Grbicia rozjadą się do swoich klubów, gdzie niebawem rozpoczną ligowe zmagania, w tym m.in. PlusLigi. Pierwsza kolejka zaplanowana jest za niespełna miesiąc, a dokładniej na 22 października.

