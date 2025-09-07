Ma polskie obywatelstwo, gra dla Włoch. To dlatego nie wystąpił dla Polski
Już za kilka dni ruszą siatkarskie mistrzostwa świata mężczyzn. Wśród uczestników nie zabraknie obrońców tytułu, Włochów. W kadrze Ferdinando De Giorgiego na ten turniej znalazł się Kamil Rychlicki, który w 2025 roku zadebiutował w drużynie narodowej. Luksembursko-włoski atakujący ma także polskie obywatelstwo, lecz zdecydował się na reprezentowanie innego narodu. Siatkarz w rozmowie z portalem plusliga.pl wskazał, dlaczego nie zagra w barwach Polski.
Od sezonu reprezentacyjnego 2025 Kamil Rychlicki jest w drużynie kadry Włoch. Urodzony w Luksemburgu atakujący jest synem Jacka Rychlickiego, srebrnego medalisty mistrzostw Europy z 1983 roku i Elżbiety Rychter, mistrzyni Polski z ŁKS-em Łódź. Włoskie obywatelstwo otrzymał w 2022 roku, dzięki czemu mógł wybierać spośród aż trzech reprezentacji, wspomnianych Włoch, Luksemburga i właśnie Polski. Finalnie postawił na Włochy.
Na jego debiut w tamtejszych barwach trzeba było trochę poczekać, bowiem nastąpił on dopiero w 2025 roku. Poza uczestnictwem w rozgrywkach Ligi Narodów, w której jego zespół zdobył srebrny medal czeka go także udział w mistrzostwach świata.
Na kilka dni przed startem zmagań na Filipinach (12-28 września) udzielił obszernego wywiadu dla portalu plusliga.pl. Wyjawił, że jest to dla niego ogromne przeżycie.
- Na pewno jest to dla mnie duże przeżycie, bo nigdy wcześniej nie miałem takiej okazji i nie byłem w takiej sytuacji. Myślę, że każdy zawodnik, tym bardziej grający na najwyższym poziomie, wie, że gra w reprezentacji jest jednak najbardziej doceniana - mówił.
Podczas rozmowy zdradził także, co czuje podczas swojego pierwszego sezonu w kadrze aktualnych mistrzów świata. Wskazał również, że jest bardzo zadowolony z faktu, iż może wreszcie wystąpić na międzynarodowej arenie.
Uważam, że to właśnie z reprezentacją rywalizuje się z najsilniejszymi drużynami na świecie. Jestem bardzo zadowolony, że mam w końcu możliwość, żeby zaprezentować się na międzynarodowych parkietach, a przede wszystkim grać przeciwko najlepszym na świecie
Rychlicki jasno, to dlatego wybrał Włochy
Jak już wspomnieliśmy, 28-latek mógł także grać dla Polski. Przyznał jednak, że nigdy nie odbyły się żadne rozmowy z polskim związkiem dotyczące właśnie ewentualnego reprezentowania "Biało-Czerwonych".
- Ja zawsze miałem i mam polskie obywatelstwo, polski paszport, tylko niestety nigdy, obstawiam że z różnych względów, nie doszło do takich rozmów, żebym mógł grać dla Polski - tłumaczył.
Niedługo po zakończeniu mistrzostw świata zawodnik uda się do Polski. Wszystko ze względu na przynależność klubową. Rychlicki sezon 2025/2026 spędzi w PlusLidze, a dokładniej w barwach ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.