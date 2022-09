Libero, który nie jest primadonną. Filar kadry będzie potrzebować zastępcy?

Za Zatorskim trudny sezon. Po transferze z Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle do Asseco Resovii zamiast walczyć w finale Ligi Mistrzów, musiał grać o piąte miejsce w PlusLidze. Sezon reprezentacyjny również zaczął nierówno, ale w mistrzostwach świata z meczu na mecz się poprawiał.

Najlepszy występ zanotował w najważniejszym jak dotąd momencie turnieju. W ćwierćfinale z USA był najlepiej przyjmującym zawodnikiem polskiej drużyny, do tego dodał kilka interwencji w obronie. Grał ofiarnie, skakał nawet po piłkę nad bandą. Tyle że przypłacił to urazem. - Poczuł coś, gdy rzucił się, by obronić piłkę - stwierdził po spotkaniu trener Nikola Grbić.

Jak dotąd to jedyna oficjalna informacja na temat stanu zdrowia 32-letniego zawodnika. W piątek przechodził badania, decyzja o jego występie zapadnie przed meczem.

Mistrzostwa świata w siatkówce. "Najważniejszy mecz w życiu"

A dwukrotny mistrz świata, mimo falującej formy, to dla Grbicia postać fundamentalna. Serb świetnie zna go z pracy w ZAKS-ie, nazywa “ekstremalnie ważnym" i stawia na niego w najważniejszych meczach. W starciu z Amerykanami w końcu jednak skorzystał również z Popiwczaka. Od trzeciego seta libero młodszy od Zatorskiego o sześć lat pojawiał się na boisku do pomocy w obronie.

- Mamy nadzieję, że Paweł będzie mógł grać. Spotkanie z USA było z jego strony świetne. Mam wrażenie, że od momentu, gdy wchodziłem do obrony, a on tylko przyjmował, grał jeszcze lepiej. Jestem pełen podziwu - ocenia Popiwczak.

26-letni zawodnik ma już na koncie dwa medale z kadrą z Ligi Narodów i jeden z Pucharu Świata, ale do tej pory nie odgrywał w reprezentacji większej roli. U Vitala Heynena był co najwyżej libero numer trzy: Belg wyżej cenił Zatorskiego i Damiana Wojtaszka.

- To był zdecydowanie najważniejszy mecz w moim życiu - mówi Interii o spotkaniu z USA Popiwczak. - Nie miałem jeszcze okazji grać w takim spotkaniu. Do tej pory tylko jeden mecz na mistrzostwach, teraz drugi, od razu o taką stawkę. Cieszę się, że miałem okazję w tym uczestniczyć.

Jakub Popiwczak: Co miałem zrobić, zrobiłem

Popiwczak po raz pierwszy znalazł się w kadrze na duży turniej, ale na ligowym podwórku jest świetnie znany. W PlusLidze debiutował jako 16-latek. Od kilku sezonów jest jednym z czołowych libero rozgrywek, w 2021 r. zdobył z Jastrzębskim Węglem mistrzostwo Polski.

Droga do kadry nie była jednak łatwa, bo pozycję libero w kadrze na lata zmonopolizował Zatorski. To od lat jeden z najlepszych zawodników na tej pozycji na świecie. Jako jedyny w obecnej kadrze ma na koncie dwa tytuły mistrza świata, ewentualny trzeci złoty medal pozwoli mu dołączyć do grona największych sław w historii siatkówki.

Popiwczak występował w meczach fazy zasadniczej Ligi Narodów, ale już w turnieju finałowym, gdy przyszło do poważniejszych gier, Grbić ani na moment nie wpuścił go na boisko. Wcześniej rzadko stawiał też na wariant z dwoma zmieniającymi się libero. Na mistrzostwach świata Popiwczaka wprowadził tylko przy wysokim prowadzeniu z Meksykiem. Z Amerykanami musiał jednak dać mu szansę, a libero nie zawiódł.

- Wszystko działo się tak szybko, że dosłownie nie było czasu myśleć. Ale od początku mistrzostw świata skupiam się na tym, że jestem na świecie 26 lat, połowę życia gram w siatkówkę. By być w tym miejscu, wylałem mnóstwo potu na treningach, kosztowało mnie to mnóstwo nerwów i wyrzeczeń. Teraz więc po prostu cieszę się tym, co jest. A to, co mi będzie dane zagrać, postaram się zrobić jak najlepiej potrafię. Pokazałem, że jestem gotowy. Nie miałem zbyt wielu okazji do gry, ale co miałem zrobić, zrobiłem - przekonuje Popiwczak.

Polska - Brazylia. "Nikt nie zachowuje się jak primadonna"

Młodszy z polskich libero uchodzi przede wszystkim za specjalistę od obrony, czyli elementu, z którym “biało-czerwoni" mieli w tym sezonie nieco problemów. Im jednak dalej w turniej, tym i pod tym względem drużyna Grbicia wygląda lepiej.

Popiwczak trenuje z nią na tyle długo, że nie powinien odwrócić tego trendu, a może nawet jeszcze go napędzić. Jeśli będzie musiał zastąpić Zatorskiego w półfinale mistrzostw świata, może w końcu stać się ważną postacią kadry.

- Do tego jeszcze długa droga. Chciałbym po kolei, małymi kroczkami budować swoją pozycję. Poza jedną czy dwoma akcjami z USA nie dotknąłem za bardzo piłki, nie można mówić, bym zrobił nie wiadomo jaki krok. Ale mam nadzieję, że jeszcze będę mógł pomóc reprezentacji w tym turnieju - zaznacza libero.

Grbić: - Popiwczak jest świetnym libero. Mam nadzwyczajnych chłopaków, którzy kierują całą swoją energię na boisko i poświęcają ego dla drużyny. Nikt nie czuje się wyjątkowy, nie zachowuje się jak primadonna. Każdy akceptuje swoją rolę, nawet gdy wchodzi na boisko na jedną piłkę czy podwójną zmianę.

