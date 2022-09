Leon mógł pomóc na mistrzostwach świata? Już wrócił do gry

Teraz wreszcie wrócił do gry. Wystąpił w sparingowym spotkaniu Perugii z zespołem ErmGroup San Giustino . Jak podkreśla oficjalny serwis internetowy włoskiego klubu, Leon rozegrał całe spotkanie, a po nim kontynuował ćwiczenia rehabilitacyjne, które wykonuje w ostatnich tygodniach. Dla przyjmującego była to pierwsza okazja gry pod wodzą nowego szkoleniowca Perugii, którym został Andrea Anastasi . Włoch ostatnie lata spędził w PlusLidze, prowadząc kluby z Gdańska i Warszawy. W przyszłym sezonie będzie trenował nie tylko Leona, ale także innego polskiego siatkarza - Kamila Semeniuka , który podpisał kontrakt z Perugią.

Wilfredo Leon komentuje występ. "Kolejny dzień w biurze"

Siatkarz wrócił do gry akurat tuż przed początkiem fazy pucharowej mistrzostw świata . Leon starał się wrócić do zdrowia i formy przed turniejem, przyjechał nawet do Spały pod koniec zgrupowania polskiej kadry. Ostatecznie Grbić nie zdecydował się jednak na włączenie zawodnika do 14-osobowego składu na mundial.

- Chciałem, by był częścią zespołu. Ale jeśli nie trenujesz i nie grasz w siatkówkę przez trzy miesiące, powrót do zespołu, który jest rozpędzony do 100 km/h, jest ekstremalnie trudny. Mógłby zmuszać się do robienia czegoś, co niesie ze sobą ryzyko kontuzji. Szczerze żałuję, że nie może być w składzie. Ostatecznie nie chciałem podejmować absolutnie żadnego ryzyka, które mogłoby się skończyć jego urazem - podkreślał Grbić.