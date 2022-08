Leon i tak nie pomógłby kadrze? “To nie tak, że pstrykniemy paluszkami”

Dyskusje wokół Leona są tym, co najbardziej zajmowało w ostatnich dniach kibiców reprezentacji Polski. 29-letni przyjmujący walczył o miejsce w składzie na mistrzostwa świata po operacji, której poddał się na początku czerwca. Ostatecznie selekcjoner Nikola Grbić nie zdecydował się jednak zabrać go na najważniejszy tegoroczny turniej .

- Nie interesowałem się za bardzo tym tematem. Dla mnie to było mało prawdopodobne, by on wystąpił na mistrzostwach świata - mówi Pliński, gdy pytamy go o sprawę Leona. - To nie jest tak, że pstrykniemy paluszkami i forma przyjdzie. Był po zabiegu, miał kilka "grubszych" tygodni rozbratu z siatkówką. Nie jest tak, że wyjdzie się na boisko i zacznie grać nieprawdopodobne mecze.