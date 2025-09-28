Legendarny siatkarz dosadnie podsumował siatkarzy Grbicia. Nie mógł milczeć

Tegoroczne mistrzostwa świata, które odbywają się na Filipinach, przyniosły wiele niespodzianek i sensacyjnych rozstrzygnięć, które koniec końców mogły pomóc Polakom w dostaniu się do wielkiego finału.

Po rywalizacji w fazie grupowej, w dalszej części turnieju biało-czerwonym przyszło zmierzyć się z Kanadą oraz Turcją. Te, jak nietrudno się domyślić, nie były zbyt wielkim wyzwaniem dla Polaków i dopiero w półfinale siatkarze Grbicia spotkali się z pierwszym poważnym rywalem. Tu niestety nadeszła porażka.

Piotr Gruszka zaczął dosadnie mówić o Polakach. Grbić musi się z tym pogodzić

Biało-czerwoni świetnie weszli w mecz, budując kilkupunktowe prowadzenie, ale później było już gorzej i Włosi wygrali pierwszą partię. Scenariusz ten powtarzał się w kolejnych setach - Polacy zawsze prowadzili w którymś momencie, by na koniec przegrać. To wytknął siatkarzom Grbicia Piotr Gruszka.

Legendarny siatkarz, który pojawił się w studiu Polsatu Sport przed starciem z Czechami o brązowy medal, nie bawił się w dyplomację i przypomniał, że o ile Włosi grali dobrze, to my swoim występem nieco im pomogliśmy.

- Mówimy o tym spotkaniu "Włosi lepiej", ale z drugiej strony, w każdym secie mamy przewagę... Były momenty, ale jak my patrzymy na całość, myśmy nie mieli wczoraj reakcji u nas - analizował.

Co więcej, zdaniem mistrz Europy oraz wicemistrz świata nie ukrywał, że medal na zakończenie tej imprezy będzie pięknym zwieńczeniem, ale nie można zapomnieć o występie z Włochami.

- Chciałbym, żeby chłopaki podnieśli dzisiaj ten medal - bo to jest naprawdę bardzo cenne. Tylko nie możemy tym medalem też przykryć tego, jak oceniamy to spotkanie z Włochami - dodał Gruszka.

Nikola Grbić przekazujący wskazówki polskim siatkarzom Marcin Golba AFP

Nikola Grbić skreślił dwóch siatkarzy przed MŚ Marcin Golba AFP

Nikola Grbić i Wilfredo Leon ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER, Artur Barbarowski/East News East News