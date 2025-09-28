Legendarny siatkarz dosadnie podsumował siatkarzy Grbicia. Nie mógł milczeć
Siatkarze reprezentacji Polski mieli okazję do tego, aby po raz kolejny znaleźć się w wielkim finale mistrzostw świata, jednak w półfinale musieli uznać wyższość Włochów po porażce 0:3. O ile gra Italii w niektórych momentach zasługiwała na pochwałę, to podopieczni Nikoli Grbicia mieli swoje momenty, co postanowił wytknąć Piotr Gruszka, legendarny reprezentant Polski.
Tegoroczne mistrzostwa świata, które odbywają się na Filipinach, przyniosły wiele niespodzianek i sensacyjnych rozstrzygnięć, które koniec końców mogły pomóc Polakom w dostaniu się do wielkiego finału.
Po rywalizacji w fazie grupowej, w dalszej części turnieju biało-czerwonym przyszło zmierzyć się z Kanadą oraz Turcją. Te, jak nietrudno się domyślić, nie były zbyt wielkim wyzwaniem dla Polaków i dopiero w półfinale siatkarze Grbicia spotkali się z pierwszym poważnym rywalem. Tu niestety nadeszła porażka.
Piotr Gruszka zaczął dosadnie mówić o Polakach. Grbić musi się z tym pogodzić
Biało-czerwoni świetnie weszli w mecz, budując kilkupunktowe prowadzenie, ale później było już gorzej i Włosi wygrali pierwszą partię. Scenariusz ten powtarzał się w kolejnych setach - Polacy zawsze prowadzili w którymś momencie, by na koniec przegrać. To wytknął siatkarzom Grbicia Piotr Gruszka.
Legendarny siatkarz, który pojawił się w studiu Polsatu Sport przed starciem z Czechami o brązowy medal, nie bawił się w dyplomację i przypomniał, że o ile Włosi grali dobrze, to my swoim występem nieco im pomogliśmy.
- Mówimy o tym spotkaniu "Włosi lepiej", ale z drugiej strony, w każdym secie mamy przewagę... Były momenty, ale jak my patrzymy na całość, myśmy nie mieli wczoraj reakcji u nas - analizował.
Co więcej, zdaniem mistrz Europy oraz wicemistrz świata nie ukrywał, że medal na zakończenie tej imprezy będzie pięknym zwieńczeniem, ale nie można zapomnieć o występie z Włochami.
- Chciałbym, żeby chłopaki podnieśli dzisiaj ten medal - bo to jest naprawdę bardzo cenne. Tylko nie możemy tym medalem też przykryć tego, jak oceniamy to spotkanie z Włochami - dodał Gruszka.