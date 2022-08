Kuriozalny incydent pod Spodkiem. Były trener kadry wzięty... za "konika"

I właśnie za jednego z takich delikwentów nieoczekiwanie wzięty został Andrea Gardini , asystent Andrei Anastasiego z czasów, gdy ten prowadził kadrę polskich siatkarzy (2011-13). Do Włocha podszedł jeden ze zdesperowanych kibiców i zapytał z nadzieją w głosie o wejściówkę.

Polska - Bułgaria. Andrea Gardini pomylony z "konikiem"

- Wytłumaczyłem mu szybko, że nie sprzedaję biletów. Sam wchodzę do hali nawet nie na wejściówkę, tylko na akredytację - powiedział Gardini w rozmowie z serwisem sport.pl , który pisze o incydencie szerzej.

56-letni obecnie szkoleniowiec to dwukrotny medalista olimpijski oraz wielokrotny medalista MŚ i ME . Ostatnio prowadził ekipę Jastrzębskiego Węgla . Został stamtąd zwolniony pod koniec ubiegłego sezonu.

Ceny biletów na rozpoczęte w piątek MŚ siatkarzy będą zmieniały się progresywnie - w zależności od etapu turnieju. Na mecze grupowe kosztują od 69 do 249 złotych, w fazie pucharowej koszt ich nabycia wyniesie od 89 do 329 złotych. Z kolei w fazie finałowej - od 149 do 449 złotych.