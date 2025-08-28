Partner merytoryczny: Eleven Sports

Kurek postawiony pod ścianą przez Grbicia. Sceny na konferencji. Kapitan potwierdził

Artur Gac

Artur Gac

W normalnej sytuacji Bartosz Kurek byłby rozchwytywany przez media w przededniu memoriału Huberta Wagnera w Krakowie, ale gradację tematów narzucił Nikola Grbić. Decyzja trenera o wyłonieniu kadry na mistrzostwa świata sprawiła, że Serb stał się rozmówcą pierwszego wyboru dla przedstawicieli mediów. Kapitan polskiej kadry, który po problemach z kręgosłupem wrócił do reprezentacji i obronił miejsce w jej trzonie, podkreślił, czego kibice mogą się spodziewać w Tauron Arenie i wymownie nawiązał do słów Grbicia.

Na zdjęciu selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić oraz jej kapitan Bartosz Kurek
Na zdjęciu selekcjoner reprezentacji Polski Nikola Grbić oraz jej kapitan Bartosz KurekMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Mateusz Birecki / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

Od piątku do niedzieli polską stolicą siatkówki będzie Kraków, gdzie już po raz 10. odbędzie się słynny XXII Memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Obsada zawodów będzie mistrzowska, bo poza reprezentacją Polski, do grodu Kraka zawitają Brazylia, Argentyna i Serbia.

Biorąc pod uwagę, że to "tylko" turniej towarzyski, mówimy o drużynach z absolutnie najwyższego poziomu. Smaczku nabiera rywalizacja Orłów zwłaszcza z Brazylią, z którą zmierzą się jeszcze w ostatnim meczu kontrolnym 4 września w Łodzi, dwa dni przed wylotem na mistrzostwa świata na Filipiny. Nie było krzty przesady w słowach Nikoli Grbicia, który stwierdził, że to jeden z najważniejszych, a zarazem najbardziej prestiżowych turniejów świata. - Ta impreza jest w naszym kalendarzu, już mamy datę tego turnieju na kolejny rok - uchylił rąbka tajemnicy szkoleniowiec. A uczestnicy konferencji zapowiedzieli, że zrobią wszystko, by stolica Małopolski pozostała domem tej wielkiej imprezy, będącej "królową Tauron Areny".

Kurek powtórzył słowa Grbicia. Świetna wiadomość dla polskich fanów

Krakowska hala będzie pękała w szwach. To już pewne, wszystkie bilety na mecze Polaków wyprzedały się, wobec czego każdego dnia gardła będzie zdzierało kilkanaście tysięcy kibiców. Zdając sobie sprawę, że kibic zawsze domaga się zwycięstw, Nikola Grbić postanowił zwrócić uwagę na ważny aspekt.

    - Jak w każdym sezonie, jesteśmy w fazie przygotowań. Mieliśmy dwa tygodnie w Zakopanem, gdzie ciężko pracowaliśmy i jeszcze nie jesteśmy na naszym najwyższym poziomie. Może będą oczekiwania, żeby wygrać każdy mecz 3:0, czy minimalnie 3:1, ale ja chcę widzieć na tym turnieju każdego zawodnika. Będziemy zmieniać wielu zawodników, będziemy rotować. Dlatego wynik nie będzie na pierwszym planie - zaznaczył szkoleniowiec.

    Żeby nie było wątpliwości, że ktoś opatrznie zrozumie jego wypowiedź, od razu zastrzegł: - Oczywiście chcę wygrać każdy mecz, nawet jeśli to mecz towarzyski, ale to jest też okazja dla każdego zawodnika. A po spotkaniach będziemy mieć informacje i materiał do tego, nad czym więcej musimy pracować, żeby być jeszcze lepszymi. Powtórzę, że jeszcze nie jesteśmy na naszym sto procent - odparł Grbić.

    Słowom selekcjonera z uwagą przysłuchiwał się Bartosz Kurek, kapitan zespołu, który uporał się z dokuczającymi mu problemami z kręgosłupem, dzięki czemu trener nie stracił lidera swojej kadry. Nie jest bowiem tajemnicą, że Serb niezwykle ceni sobie rolę, jaką w jego grupie odgrywa ten utytułowany jeden z największych gwiazdorów.

    - Jest mi bardzo miło i jestem dumny, że to my jesteśmy taką reprezentacją, siatkarską nacją, a Kraków miastem, które tak wysoko zawiesiło poprzeczkę jeśli chodzi o turnieje towarzyskie. Teraz wszyscy próbują przynajmniej do tej poprzeczki doskoczyć, bo jeszcze nikomu nie udało się jej przeskoczyć - mówił Kurek, a na twarzach przedstawicieli władz miasta i szefostwa areny pojawiło się nieskrywane zadowolenie.

    Jeśli nawet Kurkowi przeszło przez myśl, by nawiązać do ciężkiej pracy, która mogłaby mieć przełożenie na styl gry w Krakowie, skutecznie z tropu ostatnimi zdaniami zbił go Grbić. I sam kapitan do tego bezpośrednio nawiązał.

    - Myślę, że jeśli teraz obrałbym inną linię niż trener, to jeszcze jakieś zmiany w kadrze na mistrzostwa świata wchodziłyby w grę - wymownie się uśmiechnął, a wraz z nim Grbić. - Więc powiem, że za nami okres bardzo ciężkich treningów w Zakopanem, ale to nie zwalnia nas z odpowiedzialności, żeby grać dobrze i wygrywać. I ta odpowiedzialność oraz przywilej, który chłopaki wywalczyli w Chinach oraz wywalczyliśmy na poprzednich imprezach, myślę że nie będą nam aż tak mocno ciążyły - podkreślił atakujący w przededniu swoich 37. urodzin.

    Artur Gac, Tauron Arena Kraków

