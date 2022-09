Krzysztof Cegielski spokojny o przyszłość siatkówki w Polsce, bo...

- Z Sebastianem Świderskim, obecnym prezesem Polskiego Związku Siatkówki a w przeszłości wspaniałym zawodnikiem, znam się od wielu, wielu lat. To dlatego, że chodziliśmy do... jednej szkoły. To był Zespół Szkół Budowlanych w Gorzowie Wielkopolskim. Pamiętam, że raz on był wybierany najlepszym sportowcem roku w szkole, raz ja. Teraz, kiedy Sebastian jest prezesem jestem spokojny o przyszłość tej dyscypliny w Polsce - mówi Krzysztof Cegielski, w przeszłości znany żużlowiec, dziś komentator tego sportu.