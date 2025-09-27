28-letni Kamil Rychlicki literalnie jest luksembursko-włoskim sportowcem, bo urodził się w pierwszym z tych krajów, a reprezentuje barwy jednego ze światowych potentatów siatkówki. Zespołu, którego drogi w ostatnich sezonach regularnie przecinają się z "biało-czerwonymi" i najczęściej są to już decydujące batalie o medale najważniejszych imprez.

Kamil Rychlicki "straszy" Polaków po rozbiciu Belgów

Polacy w bardzo dobrym stylu zameldowali się w najlepszej czwórce turnieju, ale być może jeszcze większy pokaz siatkówki zaprezentowali Włosi, którzy zmietli z parkietu Belgów. To zwycięstwo było tym słodsze, że w grupie przegrali po tie-breaku właśnie z ekipą takich asów, jak Sam Deroo i Ferre Reggers. I w gruncie rzeczy z Ukrainą walczyli "o życie", ostatecznie nie dzieląc losu takich potęg, jak Francja, Brazylia, a także świetna Japonia.

- My na pewno czekaliśmy na ten rewanż, bo w fazie zasadniczej przegraliśmy 2:3 i to nas bardzo bolało. Dlatego byliśmy jeszcze bardziej zmotywowani, żeby nie dać szans Belgom. Bardzo dobrze weszliśmy w mecz i mieliśmy go w miarę pod kontrolą. To był nasz najlepszy występ w tym turnieju. I na pewno to było powodem, dla którego Belgia nie mogła "dostać się" do gry. Myślę, że w każdym elemencie mieliśmy przewagę. Mam nadzieję, że ten poziom przynajmniej utrzymamy - powiedział syn Elżbiety i Jacka, byłych siatkarzy. - W jakich elementach uzyskaliśmy największą przewagę? Myślę, że przede wszystkim blok i obrona bardzo fajnie funkcjonowała w tym meczu. Ale także zagrywką wywieraliśmy na nich super presję. Uważam jednak, że trochę blok i obrona podcięły skrzydła atakującym Belgii.

Rychlicki nie zaprzeczył, że we Włochach "siedzi" także wynik z ostatnich igrzysk olimpijskich w Paryżu, gdzie tylko otarli się o strefę medalową, zajmując czwarte miejsce. Zaznaczył, że sport naznaczony jest nie tylko samymi zwycięstwami i porażkami, ale... - W pewnym stopniu to zabolało zawodników, lecz myślę, że mamy wystarczające doświadczenie, by wiedzieć, że warto koncentrować się na tym, co teraźniejsze - zaznaczył.

Nikomu nie jest w smak konfrontacja Polski z Włochami już w półfinale. Bo o ile wiadomo, że z drugiego jeden z takich zespołów, jak Bułgaria lub będące kompletnym "czarnym koniem" Czechy minimum zostaną wicemistrzami świata, tak tutaj jedna z potęg maksymalnie będzie mogła zakończyć czempionat z brązem. - I tak lepiej w półfinale niż, powiedzmy, w 1/8 turnieju. Taki jest turniej i trzeba walczyć z każdym - uśmiechnął się.

Rychlicki o meczu z Polską: Próbuję podchodzić profesjonalnie, ale...

Mając niepohamowane wrażenie, że obracamy się wokół PR-owych frazesów i więcej jest oględności, wysłannik Interii na Filipinach przetrwał tę oficjalną formułę. "Kamil, odłóżmy dyplomację na bok, serce dużo mocniej zabije?" - zwróciłem się do Rychlickiego.

- Próbuję podchodzić do tego profesjonalnie. Jednak myślę, że serce mocniej zabije i to więcej niż raz, ale będę koncentrował się na meczu - odparł i już pozostaliśmy w tej konwencji.

Zapytany przeze mnie, jak zatem będą rozkładały się akcenty kibicowskie w jego rodzinie, nie opowiadał bajek. - Myślę, że rodzina i rodzice zawsze wspierali mnie i moją karierę. Sądzę, że jak najbardziej będą zawsze mnie kibicowali.

Co zaś tyczy się śpiewania hymnu, o co zapytała moja koleżanka, tutaj odpowiedź nie była tak zasadnicza. - Dotąd podczas naszych meczów, w których ja grałem, nie było takiej sytuacji, aby był grany hymn. Zobaczymy, jak wyjdzie, ale tutaj jestem z moimi chłopakami i reprezentuję reprezentację Włoch.

Dwie-trzy sekundy trwała pauza, gdy zmierzył się z kwestią tego, czy żałuje, że nigdy nie udało mu się zagrać w reprezentacji Polski. - Czy żałuję? Nie rozpatruję ani nie podchodzę w ten sposób do tego tematu. Nie było nigdy takich rozmów czy takiej okazji, więc nie rozmyślam nad tym

Włosi w dzisiejszym pojedynku z Polską znów będą na tym samym, motywacyjnym kursie, co przeciwko Belgii. A być może nawet, biorąc pod uwagę rangę i odwiecznego rywala, wyjdą jeszcze bardziej zdeterminowani, bo siedzi w nich gładka porażka z "biało-czerwonymi" w niedawnym finale Ligi Narodów w Chinach 0:3. Wręcz zaskakująco nie mieli nic do powiedzenia.

- To na pewno będzie dodatkowa motywacja, by się zrewanżować. Zdecydowanie to będzie doskonała dla nas okazja wziąć rewanż, bo jednak ten finał przegraliśmy i tam dużej walki nie było. Po prostu mam nadzieję, że tym razem będzie większa walka - podkreślił, by jednym zdaniem wskazać obecnie największą siłę reprezentacji Włoch na tym turnieju.

- W ostatnich meczach, gdy prezentujemy wysoką formę, mam wrażenie, że cała drużyna funkcjonuje jako jeden element. I to jest nasza siła - ocenił 28-letni atakujący Włochów, a od nowego sezonu zespołu z Kędzierzyna-Koźla.

Z Manili - Artur Gac

