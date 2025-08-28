Koniec spekulacji, Nikola Grbić zdecydował. Gwiazda nie jedzie na mistrzostwa świata

Na liście siatkarzy powołanych do szerokiej kadry na tegoroczną Ligę Narodów znalazło się 30 zawodników, a Nikola Grbić w kolejnych turniejach rotował składem. Najpierw dawał szansę debiutantom i graczom z mniejszym doświadczeniem reprezentacyjnym, później stopniowo wprowadzał do gry największe gwiazdy, w tym wicemistrzów olimpijskich z Paryża. Po zakończeniu turnieju finałowego i kilku dniach odpoczynku ruszyło z kolei zgrupowanie w Zakopanem, na którym pojawiło się 18 siatkarzy.

Z racji, że Grbić na wrześniowe mistrzostwa świata może zabrać tylko 14 zawodników, jasne stało się, że czterech z trenujących podopiecznych będzie musiał skreślić. Serb najpierw podziękował Bartłomiejowi Bołądziowi i Mateuszowi Porębie, którzy przegrali rywalizację na pozycji atakującego i środkowego. Kolegów z kadry później opuścił też Mateusz Czunkiewicz, czyli libero "awaryjnie" dowołany w obliczu problemów zdrowotnych Maksymiliana Graniecznego.

Nikola Grbić musiał skreślić jednego siatkarza. Oto kadra na mistrzostwa świata

Tym samym na zgrupowaniu zostało 15 zawodników. Spekulowano, że Grbić następnie skreśli jednego z przyjmujących, a konkretnie Bartosza Bednorza lub Artura Szalpuka. Nie wykluczano też, że selekcjoner zabierze na Filipiny pięciu przyjmujących, w tym dwóch wspomnianych kadrowiczów, a zdecyduje się na wariant z trzema środkowymi. Szczególnie, że problemy zdrowotne miał występujący na tej pozycji Norbert Huber. Tego na treningach zastępował później skreślony wcześniej przez Grbicia Poręba.

Wydawało się, że listę 14 siatkarzy zgłoszonych na mistrzostwa świata poznamy dopiero po zakończeniu Memoriału Huberta Wagnera, który rozpoczyna się w piątek 29 sierpnia i potrwa do niedzieli. Tak w rozmowie z TVP Sport sugerował sam Grbić.

"Nie podjąłem jeszcze decyzji, czy pojadę z pięcioma przyjmującymi i trzema środkowymi, czy podzielę te pozycje po czterech zawodników. To coś, co chcę podkreślić. Dziś powiedziałem to samo chłopakom. Przypomnę tylko, że graliśmy mistrzostwa Europy z trzema środkowymi i pięcioma przyjmującymi. Muszę zobaczyć zawodników w akcji. Skład wybiorę po Memoriale Huberta Jerzego Wagnera, w którym najprawdopodobniej weźmie udział piętnastu zawodników" - przekonywał.

Selekcjoner jednak najwyraźniej zmienił zdanie, ponieważ dzień przed rozpoczęciem Memoriału PZPS opublikował w mediach społecznościowych nazwiska zawodników, którzy pojadą na rozpoczynające się 12 września mistrzostwa świata.

Wśród powołanych zabrakło Bartosza Bednorza. Oto lista 14 nazwisk zgłoszonych przez Nikolę Grbicia:

Libero: Jakub Popiwczak, Maksymilian Granieczny

Rozgrywający: Marcin Komenda, Jan Firlej

Atakujący: Bartosz Kurek, Kewin Sasak

Przyjmujący: Wilfredo Leon, Artur Szalpuk, Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal

Środkowy: Jakub Kochanowski, Szymon Jakubiszak, Jakub Nowak, Norbert Huber

