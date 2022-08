Kolejni siatkarze odsłonili tablice w Alei Gwiazd. Nie było Wilfredo Leona

Bez Wilfredo Leona

Kibice czekali zwłaszcza na Leona. Siatkarz nie był w stanie powrócić do pełni formy przed turniejem po tym, jak wcześniej musiał przejść operację kolana. Selekcjoner Nikola Grbić podjął więc trudną decyzję o niepowoływaniu 29-letniego przyjmującego. Zawodnik miał pojawić się więc w Katowicach w innym charakterze. Pozostał jednak we Włoszech gdzie przygotowuje się do nowego sezonu ligowego. Z powodów osobistych zabrakło również Damiana Schuza, mistrza świata z 2018 roku. Obaj pozdrowili kibiców dzięki przygotowanym wcześniej filmikom